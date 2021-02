EXCLUSIV Alexandru Arșinel și-a făcut azi rapelul. Cum se simte marele actor: ‘Au trecut câteva ore’

Alexandru Arşinel va juca sâmbătă, 13 februarie, în primul său spectacol din acest an, după mai bine de şase luni de pauză din cauza efectelor pandemiei de COVID-19. Este vorba despre producţia “Hai, hai România!”, a cărei regie este semnată tot de către Arşinel. La cei 82 de ani pe care-i va împlini chiar la începutul verii şi cu o bogată experienţă profesională acumulată în carieră, Arşinel ne-a dezvăluit că încă are mari emoţii. Cu atât mai mult cu cât colega de scenă îi este nimeni alta decât bomba sexy a Teatrului, actrița Ana Maria Donosa.

“Emoţii avem întotdeauna. Eu cred că orice actor are emoţii înainte de a urca iar pe scenă, de fiecare dată, chiar dacă face asta în fiecare seară, de şapte ori pe săptămână. Ceea ce contează este să fii atent ca emoţia să nu te controleze ea pe tine şi să te ducă în altă parte decât ţi-ai dori să-ţi faci rolul. În plus, mi-a fost dor de public şi sper că şi lor de noi, deci va fi o seară specială!”, a declarat Alexandru Arşinel, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Arşinel a împlinit 55 de ani de când tot urcă pe scena Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”, dar puţini ştiu că debutul său în lumea teatrală nu s-a produs la Bucureşti.