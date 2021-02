Liviu Dragnea trece prin momente grele. Fostul lider PSD se află la închisoare, unde se pare că are probleme de sănătate. Ce a declarat un apropiat de al său.

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea ar avea probleme de sănătate, cel puțin așa susține Codrin Ștefănescu, un apropiat al fostului politician. Aflat la închisoare, Liviu Dragnea ar avea probleme de sănătate și se simte abandonat și neglijat, după cum anunța Codrin Ștefănescu, într-o postare pe contul său de socializare.

Acesta din urmă făcea, totodată, apel la simpatizanții fostului politician, pentru a-i ridica moralul și a-l susține pe acesta cu vorbe de încurajare.

„Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alāturi de el! Am înțeles cā nu e scos la muncā, deși are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziție publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt lași și se fac cā uitā!”, a scris pe Facebook Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD.