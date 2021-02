Cum a fost văzută Irina Tănase în public. Locul neașteptat în care a fost surprinsă iubita lui Liviu Dragnea

Irina Tănase, logodnica lui Liviu Dragnea, a fost surprinsă recent de fotoreporterii CanCan îndreptându-se spre o clinică medicală. Tânăra a fost însoțită de verișoara sa.

Irina Tânăse a fost surprinsă pe Șoseaua Nordului din București mergând împreună cu verișoara ei, Andreea Radu, iubita lui Darius Vâlcov, la clinica unuia dintre cei mai renumiți consilieri medicali din București, Ensar Duman. După aproximativ o oră, timp în care cel mai probabil au discutat cu specialistul, cele două tinere au părăsit zâmbitoare locația.

Datele problemei indică faptul că Irina și Andreea au pus la cale o investigație chirurgicală sau poate doar una de întreținere cu ajutorul lui Duman. Acestea au ieșit din clinică și s-au îndreptat către mașina cu șofer care le aștepta în bulevard. Partenera lui Dragnea a ocupat locul din dreapta-față, în timp ce verișoara ei s-a urcat în spate.

Irina Tănase a fost chemată la DNA la finalul lunii decembrie pentru a da declarații de martor în dosarul Tel Drum. Aceasta a declarat înainte de a intra la audieri că întreaga ei familie a fost citată de către procurori. La ieșire, a menționat că nu a oferit noi amănunte în acest caz. În Codul de procedură penală există un articol care îi permite tăcerea.

„Nu știu ce a vrut procuroarea de caz să afle. Nu am dat declarații în dosar. A fost pur și simplu o întâlnire. Cred că a vrut dânsa să ne cunoaștem. Eu nu pot să consider o coincidență faptul că eu pe 22 am ieșit și am vorbit despre faptul că lui Liviu îi este pusă viața în pericol și pe 23 s-au scris citațiile către toată familia.

O pot considera o pedeapsă sau o răzbunare a sistemului asupra noastră pentru că am îndrăznit să vorbim despre situația în care este acesta. Sunt doar speculații. E părerea mea, mi-o păstrez. Doamna procuror a trimis pe 23 citații către copiii lui Liviu, fosta soție, către mine și fratele meu. Eu am refuzat să dau declarații. Oricum, ce legătură aș fi putut eu să am cu dosarul Tel Drum. E vorba de niște drumuri și niște fapte care presupus s-au întâmplat când eu aveam 8-9 ani”, a declarat Irina Tănase după ce a ieșit de la audieri.