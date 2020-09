Prin ce trece Brigitte Pastramă, chiar în acest moment. Cere ajutorul oamenilor

Necazurile se ţin lanţ! Brigitte Pastramă cere ajutorul oamenilor. Ce s-a întâmplat cu vedeta zilele acestea?!

După clipul devenit viral în care este agresată de soţul său, Florin Pastramă, şi scandalul cu fiul său, Brigitte are, din nou, probleme. Bruneta a apelat la prietenii de pe Facebook şi Instagram pentru a găsi o tânără care ar fi furat toţi banii încasaţi în șaormeria sa pe o zi întreagă. Se pare că aceasta era angajată doar de câteva zile în fast-food-ul soţilor Pastramă, iar cei doi nu ştiu nimic despre ea.

Dacă e să ne luăm după faptul că soţul brunetei vrea să vândă șaormeria, lucrurile nu stau deloc bine din punct de vedere financiar pentru cei doi. Bărbatul cere 57.000 de euro pentru unitate.

Brigitte şi Florin sunt, de două săptămâni deja, protagoniştii unui reality-show pe Antena Stars. Noul format include întreaga viață de familie, inclusiv certuri sau tandrețuri. Astfel, cei care îndrăgesc cuplul sau cei care sunt curioși de viața acestora le pot urmări acestora fiecare pas.

„De fiecare dată când am probleme, îi cer ajutorul lui Dumnezeu. Mă aşez în genuchi şi mă rog. Nu pot spune că am o viaţă liniştită. Am doi copii pe care trebuie să îi întreţin, am multe responsabilităţi şi multă lume ne invidiază, lucru care face să avem multe încercări. Cel mai important este că atunci când ne este greu Dumnezeu este alături de noi”, a spus Brigitte.