Prin ce a trecut Irina Margareta Nistor. Momente dificile pentru celebrul critic de film

Criticul Irina Magdalena Nistor a povestit un episod tulburător, petrecut recent în viața sa. „Am spus să mă liniștesc.”

O noapte furtunoasă. Irina Magdalena Nistor a trecut prin momente dificile

Irina Magdalena Nistor (63 de ani), celebru critic de film, a povestit într-un vlog publicat pe Youtube o întâmplare tulburătoare. A avut recent mâna ruptă, episod care a traumatizat-o. Singură în casă, într-o noapte, a simțit că trebuie să-și scoată ghipsul. Atunci a fost primul său atac de panică serios, a subliniat aceasta. Povestea s-a încețoșat după ce a fost apelată de un clarvăzător care i-a spus că „azi-noapte ai trecut pe lângă ceva foarte periculos”.

„Eram cu mâna în ghips și am avut un atac de panică. Eram singură în casă și am simțit că trebuie să-l scot neapărat, mă învârteam prin casă disperată. A fost primul atac de panică serios din viața mea, dar atunci nu am realizat cât de grav era. Am spus ”Tatăl nostru” să mă liniștesc”, a povestit Irina Margareta Nistor într-un vlog.

„Ce a fost foarte tulburător este că după o zi, m-a sunat un tip care este clarvăzător și care mi-a zis ”azi noapte ai trecut pe lângă ceva foarte periculos”. Eu i-am zis că a văzut la televizor că sunt cu mâna în ghips și de aia spune asta. După aceea, am realizat că eu trecusem printr-o criză de panică, nici nu conștientizasem ce era, pentru că eu nu trăisem niciodata așa ceva și mi-am dat seama că avea dreptate. I-am dat mesaj și mi-am cerut scuze. În imaginea lui era mâna cealaltă, nu cea ruptă, nu mă văzuse la televizor. Era în oglindă, pentru că el chiar simțise pericolul”, a continuat criticul de film.

Cum traducea Irina Margareta Nistor filmele în anii ’90

Irina Magdalena Nistor a lucrat ca translator pentru TVR sub regimul comunist.

Este cunoscută pentru dublarea în secret a peste 3000 de filme înregistrate pe casete video și aduse din Vest.

Este decorată cu Medalia Carol I.

Întrebată de Dani Oțil, în emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, care era drumul casetei până ajungea peste tot în România, Magdalena Nistor a răspuns: „Era simplu și ingenios. Venea caseta, de obicei adusă de un pilot. Mă duceam, traduceam filmul, un om priceput le multiplica, apoi ajungeau în diverse colțuri ale țării, oamenii le cumpărau și, la rândul lor, și ei le multiplicau”.