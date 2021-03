Prin ce a trecut Andreea Marin în fosta relație. Ce a făcut bărbatul

Andreea Marin a trecut prin momente dificile în ultima sa căsnicie. Vedeta a mărturisit totul în cadrul unui podcast de-al lui Damian Drăghici. Ce a făcut Tuncay Ozturk în timp ce era căsătorit cu fosta Zână a Surprizelor și cum s-ar fi folosit de ea.

Andreea Marin este una dintre cele mai iubite vedete de televiziune din România. Cu o carieră impresionantă de mai bine de două decenii în spate, fosta Zână a Surprizelor a reușit să câștige admirația și aprecierea a milioane de români. Deși a avut o viață sentimentală tumultoasă, presărată cu trei căsnicii care au eșuat, diva nu și-a pierdut speranța în iubire, trăind în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de consului Adrian Brâncoveanu.

Până să-și întâlnească sufletul pereche, Andreea Marin a trecut prin trei divorțuri dificile care ar zdruncina încrederea oricui în promisiunea eternă a iubirii adevărate. Fire discretă și rezervată, frumoasa moldoveancă vorbește foarte puțin despre viața ei privată. Cu toate acestea, există anumite momente în care răspunde și la întrebări mai puțin confortabile.

Invitată, recent, la podcastul lui Damian Drăghici, Andreea Marin i-a mărturisit artistului cât de greu i-a fost să accepte moartea mamei sale precum și dificultățile pe care le-a trăit în mariajele sale.

„Unele relații merg, altele nu. Sunt oameni care apar în viața noastră ca o lecție, sunt oameni care încearcă și nu pot mai mult. Însă orice relație am avut, fie că este vorba de dragoste, de prietenie, relație de familie, am dus lucrurile până la limită. Am luptat pentru fiecare relație, nu am abandonat înainte de vreme, încercând să fac totul. Am greșit, cred eu, cu ani în urmă, când am încercat să fac pe plac tuturor, să nu supăr pe nimeni”, a declarat Andreea Marin în cadrul podcastului lui Damian Drăghici de pe Youtube.