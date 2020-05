Anda Adam le-a povestit fanilor de pe Instagram cum a fost pentru ea prima zi în care a ieșit din izolare. Aceasta a trecut printr-o întâmplare mai puțin obișnuită, aflată fiind în traficul din Capitală.

Prin ce a trecut Anda Adam după ce a ieșit din casă. ”A venit un domn și mi-a bătut în geam”

Astfel, Anda Adam a povestit că în trafic toată lumea este extrem de agresivă și a îndemnat la calm și la înțelegere.

„Sunt pe străzi și mi-am dat seama că izolarea asta nu cred că ne-a făcut bine deloc, în sensul că toată lumea conduce foarte prost și toată lumea e foarte agresivă, nervoasă”, a precizat artista, potrivit Spynews.

„A venit un domn îmi bătea în geam disperat. Ce e cu voi în neregulă, oameni buni? Pe bune? După ce că e perioada asta prin care trecem cu toții, nu înțeleg de unde atâta răutate. Relaxați-vă! Lăsați frustrările deoparte. Hai să facem o lume mai bună, că nu întâmplător ni se întâmplă ce se întâmplă”, a mai continuat Anda Adam.

Ce spune despre relația cu soțul ei

Anda Adam este căsătorită cu Sorin Nicolescu, care i-a devenit soț în urmă cu cinci ani și au o fetiță, pe nume Evelin, în vârstă de cinci ani. Legat de relația ei, în ultima vreme au tot circulat zvnouri cu privire la un potențial divorț între cei doi, însă artista a dat cărțile pe față și a precizat în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.