Anda Adam rupe tăcerea despre divorțul de Sorin. “Nu am de ce să mă feresc!”

Anda Adam a vorbit despre zvonurile care o plasează ca fiind aproape de divorț de tatăl fetiței ei, Sorin. „Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc.”

Anda Adam a fost de câteva ori în atenția presei în ceea ce privește viața personală. După o relație de lungă durată cu fostul prezentator al rubricii ”Vremea” de la PRO TV, Victor Slav, Anda ar fi fost implicată într-o idilă cu designerul Cătălin Botezatu. Totul a rămas nivelul de zvon.

Dar cine știa că după acesta stă la coadă Sorin, bărbat cu cinci ani mai mic decât ea, care urma să-i devină soț? Cucerit de frumusețea sa, tânărul afacerist a cerut-o în căsătorie pe Anda după numai o lună de relație, iar la nici un an de când au început să formeze un cuplu au făcut și nunta. Imediat după marele eveniment, solista a anunțat că este însărcinată.

Speculațiile din ultima vreme aduc în vedere, însă, vești nu tocmai bune despre familia vedetei. Rumoarea a început după ce cântăreața a lăsat mai multe indicii care confirmă bănuielile rupturii dintre cei doi: a șters toate pozele de pe Instagram cu soțul ei, la fel și bărbatul. Mai mult, Anda deja nu mai poartă verigheta.

„Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o. Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public.

Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, a spus Anda Adam, vineri, la PRO TV.