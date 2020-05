EXCLUSIV. Am aflat motivul posibilului divorț dintre Anda Adam și soțul ei. Totul se trage de la condamnarea la închisoare a lui Sorin

În ultimele zile au apărut zvonuri despre un iminent divorț între Anda Adam și soțul ei, iar Impact.ro a aflat care sunt motivele pentru care cei doi au certuri frecvente.

Dragoste cu năbădăi!

S-au cunoscut într-un moment în care ea încă suferea după despărțirea de Victor Slav, iar între ei a fost dragoste la prima vedere. Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au mutat împreună după numai o săptămână de relație, iar o lună mai târziu, tânărul cu cinci ani mai mic a și cerut-o de soție pe artistă. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis pe malul lacului Snagov, în prezența a peste 300 de invitați. Câteva luni mai târziu, ei au devenit părinții unei fetițe superbe, Evelin. Au trecut cinci ani de atunci, iar în tot acest timp, Anda și Sorin au pozat într-o familie fericită, amândoi mărturisind în repetate rânduri că între ei există o chimie fizică incredibilă chiar și după atâta timp.

Săptămâna trecută au apărut primele zvonuri conform cărora, cântăreața ar fi la un pas de divorț.

După câteva zile în care nu a dorit să dea curs speculațiilor, Anda a dorit să clarifice lucrurile, însă mai tare s-a încurcat în declarații. Ea nu a putut spune concret daca ea și soțul său mai formează un cuplu: “Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o. Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”.

Certurile se țin lanț în familia Andei Adam!

Noi am aflat care este, de fapt, situația, în familia artistei. Se pare că problemele dintre Anda și Sorin au apărut în urmă cu un an, atunci când acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru falsificare de carduri bancare. La începutul anului 2019, tânărul și-a recunocut vina în fața instanței și i-a dat în vileag pe partenerii săi de infracțiuni, cu condiția ca pedeapsa lui să fie cu suspendare. Tot atunci, autoritățile au confiscat suma de 55.000 lei+7000 lei, cheltuieli de judecată.

Perioada a fost una extrem de grea pentru cântăreață, mai ales după ce mascații i-au trecut pragul casei cu un mandat de percheziție, iar întreaga locuință a fost răscolită. Pentru Sorin Nicolescu a urmat o perioadă în care nu a mai avut niciun venit, iar în plus a trebuit să meargă săptămânal la Constanța, pentru a da cu subsemnatul la poliție. Astfel, scandalurile dintre Anda și soțul ei au apărut, în primul rând, din cauza problemelor de ordin financiar:

“După problema cu condamnarea lui Sorin, toate responsabilitățile au rămas pe Anda. Așa au început certurile si reproșurile. Ba că se neglijează, ba că Sorin nu o ajută suficient și că s-a închis foarte mult în el. S-au certat și împăcat de atâtea ori încât nici nu mai știi ce să crezi, dacă vor rămâne împreună sau nu. În sufletul lor, nici unul nu vrea să divorțeze, dar nici așa nu se mai poate, doar cu neînțelegeri și nemulțumiri”, ne-au mărturisit surse din anturajul celor doi.