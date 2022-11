Primul suporter care a intrat pe teren și a protestat la Campionatul Mondial de Fotbal. Care au fost cele trei mesaje pe care a vrut să le transmită

Portugalia – Uruguay a oferit și o premieră la acest Campionat Mondial: primul suporter care a intrat pe teren și a protestat. Gestul lui a fost aspru criticat pe rețelele sociale. Unii fani i-au reproșat că arbitrul va prelungi foarte mult partida și i-au transmis că va face închisoare în Qatar.

Portugalia a învins Uruguay cu 2-0 și s-a calificat în optimile Campionatului Mondial de Fotbal, după un duel care în repriza a doua a fost foarte spectaculos. Partida a înregistrat și o premieră. Este prima de la acest turneu final care a fost întreruptă după ce un suporter a intrat pe teren, în minutul 51.

Fanul care a intrat pe teren a avut de transmis mai multe mesaje. A fluturat un steag în culorile curcubeului, în semn de susținere pentru comunitatea LGBT+, iar pe tricoul, pe care se vedea sigla lui Superman, scria: „Save Ukraine (Salvați Ucraina)” și „Respect pentru femeile din Iran”. Asta sub privirile impasibile ale arbitrul iranian Faghani.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.

The front of his shirt read ‘Save Ukraine’ and the back read ‘Respect For Iranian Women’. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022