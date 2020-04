Primul lucru pe care l-au făcut Alex Abagiu și Radu Vlăduț după ce s-au întors de la Asia Express. Cum au fost surprinși cei doi

Din cele 9 echipe care au pornit la drum în aventura ”Asia Express”, Alex Abagiu și Radu Vlăduț, prietenul său, au reușit să ocupe locul patru. Cei doi și-au depășit limitele și au învățat lucruri pe care nu credeau că le vor ști despre ei înșiși, reușind să-și întărească și mai mult prietenia.

Primul lucru pe care l-au făcut Alex Abagiu și Radu Vlăduț după ce s-au întors de la Asia Express

Dovadă stau și imagini surprinse de Click!, la numai o zi de la difuzarea episodului în care cei doi au fost eliminați. Astfel că, Alex Abagiu și Radu Vlăduț au mers să-și cumpere câteva produse de la un magazin cunoscut, din partea de N a Capitalei. Cei doi și-au împărțit sarcinile: Radu a fost cel care a dus cumpărăturile în parcare, iar Alex a returnat căruciorul. Printre produsele cumpărate se numără u bax de apă, câteva buchete de flori, iar în drum spre casă s-au oprit la un restaurant pentru a-și comanda mâncare.

Locul 4 la Asia Express

Alex Abagiu și Radu au fost tenace la Asia Express, o cursă care i-a pus la încercare. Au ajuns în etapa a 9-a în semifinale, plecând acasă cu un onorabil loc 4.

Pe o ploaie torențială, vânt și frig, trei echipe au luptat pentru un loc în etapa finală. Speak și Ștefania, Adda și Cătălin, radu și Alex au alergat astfel străzile din Thaichung, luptând să se mențină pe Drumul Comorilor. În ciuda eforturilor depuse, au ajuns pe locul 3, iar după o zi în care autostopul nu a funcționat, cei doi au ajuns la Gina pe ultimul loc. Din nefericire însă, ancora a fost roșie, iar drumul în Asia Express a luat sfârșit.

“Și uite-așa s-a încheiat ceea ce a însemnat “Asia Express România” pentru noi: cu zâmbetul pe buze, cum am încercat să fim tot sezonul. Nu aș fi crezut niciodată că o să rezistăm atât de mult și, oricât de pregătit am crezut că sunt, am fost surprins în fiecare zi. La capăt de drum sunt recunoscător: recunoscător că am avut această oportunitate, recunoscător lui Radu că mi-a fost camarad în această călătorie și recunoscător că v-ați uitat săptămână de săptămână”, a scris Alexandru pe Instagram, după ce a fost difuzat episodul în care au fost eliminați.

Make-up artistul vedetelor

Alex Abagiu este un nume cunoscut publicului larg și iubit de multe vedete din România. Acesta a acceptat propunerea Asia Express de a concura în cel de-al treilea sezon aal emisiunii. L-a luat în echipă și pe Radu, cu care a reușit să se califice în semifinala reality show-ului.

Alex Abagiu este un reputat make-up artist, cu o experiență de 20 de ani în domeniu. Loredana Groza, Andra, Delia, Ana Morodan sau Andreea Raicu sunt doar câteva dintre vedetele care au apelat la serviciile lui.