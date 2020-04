Alex Abagiu și Radu Vlăduț, eliminați de la Asia Express. Cum au reacționat acum rivalii lor

Ploaie, vânt, lăsarea serii, toate i-au îngreunat în găsirea unui transport, așa că, după faptul că nici la misiuni nu le-a mers bine, au întârziat până și în final. Mai aveau o șansă, deși au ajuns ultimii, dar e clar că ziua lor în care nu li s-au legat lucrurile a fost până la sfârșit plină de surprize neplăcute. Ancora a fost roșie pentru Alex Abagiu și Radu Vlăduț. Reacția rivalilor lor după ce au fost eliminați de la Asia Express.

Alex Abagiu și Radu Vlăduț, eliminați de la Asia Express

Rândurile s-au subțiat, așa că semifinala a venit cu o victorie pentru Răzvan Fodor și Sorin Bontea, prima echipă finalistă. Lor au încercat să li se alăture Alex și Radu, Adda și Cătălin și Speak și Ștefania. În ediția de miercuri a reality show-ului Asia Express, concurenții s-au luptat din nou în cursa pentru ultima șansă. Condițiile meteo nu au fost favorabile, ba chiar le-au îngreunat misiunile deja dificile.

În prima provocare lansată de Gina Pistol, concurenții trebuie să reproducă câteva fotografii cu ajutorul localnicilor, lucru care le-a pus ceva probleme. Au urmat apoi și alte provocări…și din ce în ce mai migăloase. Neșansa a fost de partea ”Abagiilor”, care nu au strălucit la misiuni și nici la autostop.

Au ajuns ultimii la Gina, în așteptarea de a vedea ce culoare are ancora din cufăr. Cu ceva suspans, ancora s-a arătat roșie, astfel că Alex și Vlăduț au plecat acasă. La aflarea veștii, colegii doar i-au îmbrățișat, cuvintele fiind de prisos, lucru apreciat de Alex. Artistul susține că vorbele erau în plus și, mai mult, ar fi arătat a gest fățarnic.

„Ne-a uimit Asia Express”

„Am simțit îmbrățișări sincere de la colegi. A fost strângerea la piept, fără prea multe cuvinte. Atunci când oamenii țin să se argumenteze mult, nu mai e natural. Suntem foarte mulțumiți despre ceea ce am descoperit despre noi, Taiwan, oameni. Suntem bucuroși că am ajuns până în semifinală. Nivelul trăirilor, să vezi cum ai șanse, apoi, într-o fracțiune de secundă, îți fuge pământul de sub picioare. Ne-a uimit Asia Express prin asta”, au spus, în final, Alex și Radu.

Cum au reacționat rivalii

„Eu si martaloaga mea frumoasa mergem in ETAPA FINALA. Am reusit sa terminam si cursa asta pe primul loc. 🙏❤️

Pentru noi pana acum Asia Express a insemnat – 6 Curse pentru ultima sansa

– 10/11 amulete

– toate astea cu imunitate de la farmacie”, a postat Cătălin, soțul Addei, după terminarea show-ului.

„Suntem in ETAPA FINALA! Bravo, baiatul meu!”, a scris chef Sorin Bontea.

„Am ajuns in ETAPA FINALA!!! “Cea mai slaba echipa din concurs”. Singura echipa fara imunitate!Am jucat 6 din 9 curse pentru ultima sansa si aproape toate amuletele. Ma mir ca n-am murit sincer, fizic. Psihic, am murit si am inviat de 1000 de ori pentru ca asa cum o facem si in viata reala, cu BUNE si RELE, de atatia ani, am facut-o si in Asia Express. Am luptat si nu am renuntat! Te iubesc si iti multumesc Cata!!!”, notează Adda.

„Am ajuns pana in etapa finala!!! Ne vedem saptamana viitoare!”, este mesajul lui Speak.