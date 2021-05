Primul lucru pe care Iulia Vântul îl face cum ajunge în România. Oprește urgent la un magazin pentru a își cumpăra asta

Iulia Vântur s-a întors în România și le-a făcut o surpriză părinților săi de Paște. A venit tocmai din India pentru a își vedea familia și acum a vorbit de lucrurile de care îi este cel mai dor atunci când se află la depărtare de casă.

Iulia Vântur a spus că a venit acasă de dor și pentru că a vrut să le facă o surpriză părinților de Paște. În plus, a mai dezvăluit vedeta, a avut și puțină treabă în țară.

„Ce să fac, am venit acasă. M-a determinat să vin acasă dorul de ai mei, era și o ocazie specială, am venit de noaptea de Înviere. Și puțină treabă.

Acasă e în România, dar mai am o casă și în India. Păi, mi-am petrecut timpul cu ai mei, dar am de gând să mai merg o dată la Iași. Mai am niște lucruri de rezolvat pe aici, în funcție și de situația din India mă voi întoarce. E foarte greu, în continuare lipsă de oxigen, de medicamentă. Înțeleg că a scăzut numărul de cazuri, dar criza este mare”, a spus ea.