Primul fotbalist român care recunoaște deschis că s-a dopat. A jucat trei ani la Steaua

Un fotbalist care a evoluat trei ani pentru echipa finanțată de Gigi Becali a recunoscut că s-a dopat, însă nu a dorit să dea și numele formației la care activa în acel moment.

Primul fotbalist român care recunoaște deschis că s-a dopat

Cu o carieră care se întinde pe mai bine de un deceniu, Paul Pîrvulescu este fotbalistul cu o bogată experiență în Liga 1. Acum în vârstă de 31 de ani, fundașul a debutat în 2006 la nivel de seniori pentru Gaz Metan Mediaș, unde a jucat 118 meciuri și a marcat 11 goluri până la momentul transferului la echipa patronată de Gigi Becali, pe 4 ianuarie 2012. Paul Pîrvulescu apără acum culorile echipei Academica Clinceni și vine cu câteva dezvăluiri incendiare cu câteva săptămâni înaintea de reluarea, în condiții speciale, a Ligii 1. Fotbalistul recunoaște deschis că s-a dopat printr-o tehnică de recuperare interzisă de Agenția Mondială Antidoping (WADA).

Și nu este vorba de ozonoterapie, considerată de WADA o tehnică de „manipulare a sângelui” și interzisă cu desăvârșire printre sportivi, despre care s-a scris în 2018 că ar fi folosită de jucătorii de la FCSB. Pîrvulescu afirmă că nu a beneficiat de așa ceva la FCSB, dar la o altă echipă din România, căreia nu i-a dat numele a folosit o procedură similară.

„Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie, am făcut în altă parte, dar nu la Steaua. Pentru mine, era suficient să stau 2-3 minute în apă rece, apoi în apă caldă, după care alternam și eram ok. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simțeam rău, dar următoarea zi eram ok.

Nu pot să spun unde am făcut, pentru că aș pune doctorul de-acolo într-o situație delicată. Eu n-am făcut insuflații rectale, ci injecții în venă. Nu e ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătății e ok. Dar e doping, da”, a spus Pîrvulescu, la GSP Live.

Ce este ozonoterapia și ce efecte are

Terapia cu ozon, sau ozonoterapia, reprezintă o formă de tratament utilizată de mai bine de un secol, în vederea creșterii gradului de oxigenare a țesuturilor. Principalele efecte ale terapiei sunt cele de ameliorare a metabolismului, detoxifiere, stimulare a funcției imunitare și a mecanismelor reparatorii din organism.

Ozonul a fost descoperit în 1840 de către chimistul german Christian Friedrich Schonbein. De peste 150 de ani, în toată lumea ozonul este folosit în scop curativ și paliativ.

Însă în sport această metodă este interzisă de regulamentul WADA.

Declarațiile fotbalistului care a cucerit trei titluri de campion și o Supercupă a României cu FCSB dinamitează fotbalul românesc.