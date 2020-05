Clauza unică pe care a trecut-o Gigi Becali în contractul antrenorului la FCSB. Explicația acestuia

Este de notorietate faptul că Gigi Becali a intervenit de multe ori în planurile antrenorilor de la FCSB. Unul dintre foștii antrenori ai vicecampioanei a povestit cum a fost să lucreze cu Gigi Becali și ce clauză a avut în contract.

Bogdan Andone a făcut parte pentru scurt timp din staff-ul tehnic al celor de la FCSB. A fost secundul lui Mihai Teja, iar ulterior chiar antrenor principal, dar nu a rezistat decât 7 meciuri în această postură. 4 victorii, un egal și două înfrângeri au reprezentat bilanțul lui Andone în scurta sa carieră de antrenor la FCSB. Cele două înfrângeri consecutive, cu FC Botoșani și Alashkert, i-au fost fatale, și s-a văzut nevoit să demisioneze.

Bogdan Andone a dezvăluit cum a fost acea perioadă petrecută la FCSB și ce clauze a avut în contract. Una dintre ele părea cel puțin ciudată, și aceasta îi impunea „să nu negocieze cu membrii clubului advers rezultatul jocului”. „Probabil li s-a întâmplat înainte dacă au ajuns la această clauză”, a declarat tehnicianul.

Bogdan Andone a făcut dezvăluiri la GSP Live, precizând de ce a acceptat să semneze un angajament cu FCSB, deși fusese antrenor secund și știa condițiile impuse de finanțatorul Gigi Becali. Concret, Bogdan Andone avea stipulat în contract că poate să decidă formația la juniori, însă pentru echipa mare era menționat că „trebuie să conlucreze cu conducerea clubului și cu toți factorii implicați în procesul de pregătire al echipei”.

Cariera de antrenor principal la FCSB s-a încheiat pentru Bogdan Andone după doar 7 meciuri. Acesta nu regretă însă că a luat decizia de a demisiona, după eșecurile suferite.

„Nu, nu mi-a apărut absolut deloc rău. Decizia a fost luată după meciul cu Botoșani, nu după cel cu Alashkert. Când Bălașa a fost scos în repriza a doua, am zis că e prea mult și nu se mai poate sub nicio formă. Chiar și când Steaua a avut acea serie de rezultate pozitive, nu mi-a părut rău că am plecat.

Nu puteam să îi privesc pe jucători în ochi. Le-am spus de la început când am văzut cum sunt lucrurile «Eu încerc să schimb puțin situația, să fac lucrurile așa cum trebuie. Să joace cei care merită»”, a mai declarat Bogdan Andone.