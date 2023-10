Primul anunț despre divorțul Oanei Radu. Ce spune Cătălin Dobrescu, soțul vedetei

Detalii noi despre divorțul Oanei Radu. Se vorbește tot mai mult despre despărțirea vedetei, după doar trei ani de la căsătorie. Artista și soțul ei au făcut primele declarații despre presupusa separare, după ce au apărut mai multe zvonuri în ultima perioadă.

În ultima vreme se vorbește tot mai mult despre divorțul dintre Oana Radu și soțul ei. Deși înainte erau foarte activi în mediul online și stăteau mai mereu împreună, în ultima vreme nu au mai fost văzuți amândoi, ceea ce a ridicat semne de întrebare fanilor.

Oana Radu a mărturisit că nu este tocmai în cea mai bună stare și trece printr-o perioadă destul de grea, motivând, astfel, absența ei de pe rețelele de socializare. Vedeta nu a oferit detalii despre acest zvon, dar nici nu a infirmat informațiile.

Cântăreața le-a promis fanilor că va reveni cu forme proaspete în curând, dar a ținut să precizeze că are nevoie de o pauză de la tot.

„Guys, nu sunt așa prezentă în online fiindcă nu sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele… Sunt bine, doar că am nevoie de o pauză… Revin curând!’, a scris Oana Radu.

După ce a fost bombardată cu telefoane și mesaje pe rețelele de socializare, vedeta a revenit cu un anunț pentru toți fanii ei. Deși a ținut să le spună tuturor că este bine, a evitat să vorbească despre divorț.

Artista le-a mărturisit fanilor din mediul online că este bine și le-a mulțumit acestora pentru grija pe care au arătat-o față de ea. Oana Radu le-a promis internauților că va reveni cu vești cât de curând și postări noi.

Echipa Spynews l-a contactat pe soțul Oanei Radu, în contextul presupusului divorț dintre ei. Antrenorul de fitness a declarat că nu știe despre ce zvonuri se vorbește și că nu are nimic de comentat în acest sens.

Bărbatul a precizat că a aflat de la prieteni ce se vorbește în presă, dar nu a făcut mai multe dezvăluiri. Cu toate acestea, nici nu a infirmat zvonurile despre despărțire și nici nu a transmis că mai formează un cuplu cu artista.

„Habar nu am de zvonuri și nici nu pot să vorbesc nimic, că nu știu. Am mai auzit ceva, mi-au mai zis niște prieteni, dar nu știu… Momentan nu pot și nici nu vreau să dau nicio declarație. Vă rog să mă înțelegeți”, a spus Cătălin Dobrescu pentru spynews.ro.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu păreau foarte fericiți împreună și niciodată nu au fost surprinși în scandaluri în public. Cei doi au trecut prin multe împreună și tot el a fost cel care a ajutat-o pe artista să ajungă în cea mai bună formă fizică.

Relația lor a evoluat rapid, iar de trei ani erau căsătoriți. Un detaliu ce a atras atenția tuturor și a alimentat zvonurile despre divorț este lipsa verighetelor de pe degetele lor.

Cei doi soți aveau planuri mari de viitor, dar momentan se concentrau pe ei și carieră. Artista marturisea că își dorește copii în viitor, dar nu se consideră suficient de matură acum, încât să își asume o asemenea responsabilitate.

„Momentan nu vreau copii, pentru că am 28 de ani și consider că sunt mult prea imatură pentru a avea grijă de un copil. Plus că fac foarte multe lucruri și nu știu dacă aș putea să renunț la toate lucrurile pe care le fac.

N-aș ști să îți spun cum pot să gestionez situația”, a declarat Oana Radu, în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”.