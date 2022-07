Ce pretenții are Oana Radu pentru a cânta la un eveniment. Ce clauze are în contract

Oana Radu este una dintre cele mai apreciate vedete, motiv pentru care este și solicitată des să cânte la evenimente. Se pare însă că artista are anumite pretenții atunci când vine să performeze pe scenă. Ce pretenții are Oana Radu când cântă la un eveniment. Artista a spus clar!

Oana Radu este cât se poate de atentă la clauzele din contract, atunci când este invitată să cânte undeva, iar asta din cauza unor întâmplări neplăcute. Prin urmare, artista are câteva cerințe pe care cei vor să o asculte trebuie să le respecte. Iată ce a povestit Oana Radu într-un video pe YouTube.

„Am avut un episod la un moment dat, la o cântare pe la Cluj, cu niște oameni dubioși rău, dar ceva rău. Eu am noroc că scap din situații, că am eu norocul ăsta să scap din situații din care nu cred că pot scăpa mulți oameni.

Oana Radu este mereu în contact cu fanii săi, iar ea a povestit și despre anumite probleme de sănătate cu care s-a confruntat,

„Mă simt absolut genial după vitaminele pe care le-am făcut, am făcut perfuzii. Vocea mea era extrem de doborâtă, motivul pentru care se întâmpla asta este pentru că la anumite evenimente din cauza sonorizării proaste de multe ori simt nevoia să scot casca și simt nevoia să țip, lucru care este total greșit, ceea ce mă termină, mă paralizează și cântatul ăsta zilnic.

Am și câte două evenimente pe zi, nu mă plâng, iubesc ceea ce fac și sunt extrem de recunoscătoare și chiar atunci când mi-e cel mai greu nu fac decât să mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le trăiesc. Eu sunt sub tratament. Am descoperit o problemă pe care o aveam de 7-8 ani, nu e o chestie gravă, dar e o chestie supărătoare.”, a mai povestit Oana Radu.