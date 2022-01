Ce este nevoită Oana Radu să facă pentru a nu se certa cu soțul ei. Vedeta a spus adevărul: „Vrea să controleze totul”

În urmă cu mai bine de un an, Oana Radu ajungea în fața altarului alături de alesul ei, bărbatul care o sprijină în tot ce face. Cântăreața s-a bucurat enorm în momentul în care l-a întâlnit pe Cătălin Dobrescu, însă a recunoscut ce trebuie să facă pentru ca să nu îl supere.

Multe românce o admiră pe Oana Radu pentru ambiția de care a dat dovadă când a slăbit. Vedeta a mărturisit că nu a putut să aibă grijă de alimentația ei de sărbători, astfel că a acumulat câteva kilograme în plus. Totuși, ea o să scape cât se poate de repede de mica neplăcere.

„M-am reapucat de dietă, deși în toată perioada de sărbători aș putea să zic că am ținut dietă, dar nu este adevărat. Am cântat de Crăciun și Revelion în Londra, acolo sunt bunătăți la tot pas. Am pus câteva kilograme.

Am un sentiment de vinovăție, când intru în sală mi se pare că sunt cea mai grasă. Este un sentiment normal, dar trebuie să trecem la acțiune. Am pus vreo 5 kilograme, cred că le dau jos în vreo două săptămâni.

La micul dejun am mâncat banane, la prânz o supiță. Da, mai mănânc, normal. Nu știu ce mănânc diseară, cred că tot supiță. Soțul meu este calculat, nu s-a îngrășat.

Unii arată bine, restul, ca mine, se mai pufoșesc. În perioada în care am avut cea mai bună greutate, adică 57, atunci m-am simțit cel mai bine, în octombrie, noiembrie. Revenim la ea.”, a spus Oana Radu, la Vorbește lumea.