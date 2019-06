Primele reacții după ce România a ratat calificarea în finala Euro 2019 U21. „Avem fotbal și de acum încolo vom arăta și mai mult”

România a fost învinsă de Germania în semifinalele Euro 2019 U21, cu scorul de 2-4, după ce cu doar câteva minute înainte de finalul meciului scorul era egal, 2-2. Tricolorii au oferit primele reacții după ratarea calificării în finală. Chiar dacă au fost învinși, puștii antrenați de Mirel Rădoi sunt bucuroși pentru performanța de la Campionatul European U21.

Primele reacții ale tricolorilor U21 după România – Germania 2-4, în semifinalele Euro 2019 U21

„Am dat tot ce am avut mai bun, le mulțumesc celor care au fost la stadion, a fost incredibil. Am crezut că îi putem elimina. Germanii au fost mai buni pe final de meci. Trebuie să fim mândri că i-am bucurat pe românii din toată lumea. Echipa a dat totul. Eu trebuie să îmi fac treaba, să ajut echipa. Nu am nimic de reproșat nimănui. Sunt mândru și plâng de fericire pentru azi pentru că oricum s-a scris istorie. Suporterii au fost minunați. Cu asta ar trebui să plecăm de aici. Avem fotbal și de acum încolo vom arăta și mai mult”, a declarat George Pușcaș, autor a două goluri în România – Germania 2-4.

„Îmi pare rău pentru băieți, au muncit mult și merită felicitări. nemeritată această înfrângere, mai ales la acest scor. Sper să ne dea încredere și să revenim mai puternici în următoarea campanie”, a spus Denis Drăguș.

„Suntem supărați, puteam mai mult, am dat totul pe teren. Cred că s-a rupt totul la primul gol. La Hagi faultul nu a fost în careu, ci în afară. Este un turneu de neuitat, nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am un gol în stomac, eu cred că puteam să ajungem în finală. Ținem capul sus și mergem mai departe”, a declarat Cristi Manea.

„Este o generație de excepție. Puteam să câștigăm, dar ăsta e fotbalul. Felicitări din toată inima, ne-au scos în stradă, au tot viitorul în față. Sper să aibă o carieră frumoasă. Să le dăm curaj, sunt tineri și au nevoie de încredere. Important e că au făcut ceva foarte bun, sunt mult mai valoroși decât înainte. Au fost aproape de finală, ne-am bătut cu Germania de la egal la egal. Această generație ne-a depășit pe noi. Noi nu am jucat niciodată semifinală”, a spus Gică Hagi.

„Felicit o țară întreagă pentru că a fost alături de noi. Asta e, puțină dezamăgire, am fost aproape de finală. Avem tot viitorul în față, suntem tineri, nu avem de ce să fim supărați. Lucrul pozitiv este că avem foame de rezultate, de trofee, de victorii, de turnee finale. A fost ceva să câștigi grupa, apoi să le ții piept celor mai bune echipe din Europa, să joci ofensiv, e un sentiment unic, e incredibil”, a spus și Ianis Hagi.