Cine este George Pușcaș. Atacantul naționalei României U21 are o poveste impresionantă

George Pușcaș, 23 de ani, născut în Marghita, Bihor, început bulversant, pasiune pentru fotbal aprinsă, legendă a tricolorilor. Bătea mingea peste tot, pe unde apuca, iar de la stresat vecinii de la blocuri a ajuns atacant la U.S Città di Palermo.

Cine este George Pușcaș, atacantul naționalei României U21, și ce poveste are

George Pușcaș și-a început cariera de fotbalist la o formație de amatori, Viitorul Marghita. Uluit de cum driblează marii fotbaliști de la televizor, a realizat rapid care îi e sportul preferat și ce dorește să devină în viață. La început, Pușcaș povestește că mai mergea de două-trei ori la antrenamente, o dată pe săptămână, chiar dacă era foarte mic. Sportivul admite că, deși nu știa ce înseamnă performanța, mergea să se distreze și să bată mintea.

La vârsta de 11 ani, a trăit pe pielea lui suferința din plăcere. Plecat la Academia echipei Liberty Salonta, a stat la internat, a fost nevoit să se descurce singur și s-a simțit copleșit. „Şi la început chiar eram bulversat pentru că nu ştiam dacă e ok, dacă nu e ok, să stau, să încerc, să fac. Dar pasiunea pentru fotbal m-a împins să continui şi ambiţia pe care o am faţă de sportul ăsta”, a povestit Pușcaș.

Moment de cotitură, 5 operații, revenire spectaculoasă

Plecat în 2013, în Italia, fiind acontat de Inter Milano, a avut parte din nou de un moment de cotitură. Pușcaș declară că era greu să joace la Inter, dar a fost un punct de plecare în cariera lui. Cei care i-au fost stâlpi la greu au fost familia și câțiva prieteni. De altfel, și educația l-a ajutat mult în viață, după cum declară apropiații lui, care nu ”îl scot” din ”copil conștiincios și cuminte, cu o educație aleasă”.

Un moment dificil din viața sa, trecut uitării acum de el, a fost reprezentat de cele două intervenții chirurgicale în doar cinci luni petrecute în Peninsulă. După operații, nimeni nu mai credea în el, iar cel de la Benevento nu mai știau cum să-l ”arunce”, dar a revenit spectaculos, poate chiar miraculos, ar spune unii, și a dus echipa în Seria A.

Vă reamintim că George Pușcaș a dat două goluri în meciul România – Germania și a reușit să înscrie câte un gol în partidele cu Croația U21 și cu Anglia U21.