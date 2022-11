Primele imagini din noul sezon „Insula Iubirii”. Radu Vâlcan, fotografii din paradisul thailandez

Antena 1 se pregătește pentru un nou sezon Insula Iubirii, care va debuta, în curând, pe micile ecrane. Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului de succes, a plecat în Thailanda, acolo unde deja au început filmările pentru cel mai controversat și fierbinte reality-show al trustului Intact. Cum arată primele imagini ale noului sezon.

Radu Vâlcan s-a întors în Thailanda, acolo unde filmează cel de-al șaptelea sezon Insula Iubirii, emisiune ce va rula, în curând, la Antena 1.

Prezentatorul TV este entuziasmat de a împărtăși cu telespectatorii din România produsul finit, despre care este convins că va fi un adevărat succes.

Deși filmează de 7 ani de zile pentru Insula Iubirii, Radu Vâlcan îmbrățișează aventura proiectului de la Antena 1 în fiecare an, cu aceeași pasiune și același spirit aventurier.

Recent, soțul Adelei Popescu a postat pe Instagram o serie de fotografii de la filmările pentru emisiune, unele de pe insula, altele de la ceremonia focului, acolo unde concurenții se vor întâlni pentru a afla detalii despre partenerii lor de viață, verificând cine a căzut sau nu în ispită.

„Pun poza asta aici că mi se pare cea mai în regulă din alea zeci pe care le am din seria asta. Ca să nu pară că am gușă, că râd tâmp, că etc. Gata, puțin filtru și am rezolvat-o.

Să știți că filmăm Insula iubirii. Este sezonul șapte. Este mișto. O să vă tot agasez cu postări de-astea. Ca să știți. Să vedeți poze cu sarmale și cârnați când mă întorc. Vă îmbrățișez. PA!”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.