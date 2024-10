Doliu la Hollywood: A murit actrița care a jucat în Friends și Star Trek și care a fost nominalizată la premiile Oscar. Cine a fost Teri Garr

Actrița Teri Garr, cunoscută publicului pentru numeroasele sale roluri iconice din filme și seriale TV, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani.

Timp de zeci de ani, Teri Garr a captivat audiențele prin interpretări memorabile, de la comedii precum „Tootsie” și „Young Frankenstein”, până la rolul mamei lui Phoebe Buffay în serialul „Friends”.

Teri Garr a fost și o figură de inspirație pentru cei care trăiesc cu scleroză multiplă, împărtășindu-și lupta cu această boală în mod deschis și încurajând sensibilizarea publicului cu privire la această afecțiune.

De la dans la actorie

Teri Garr s-a născut într-o familie cu rădăcini în artele spectacolului, fiica unui actor de pe Broadway și a unei Rockette. Interesul său pentru artă s-a manifestat încă de mică, când a început să studieze dansul și a pășit în industria divertismentului încă din adolescență.

După absolvirea liceului, Teri Garr și-a început cariera prin participarea la audiții și roluri în diverse emisiuni de televiziune, incluzând apariții notabile în seriale precum „Star Trek” și „That Girl”. În anii ’70, a devenit o prezență familiară pe micul ecran, interpretând personaje episodice în emisiuni de comedie de succes precum „The Sonny and Cher Comedy Hour” și „The Odd Couple”.

Aceste apariții au pregătit-o pentru o tranziție de succes în cinematografie, unde Teri Garr și-a consolidat statutul de actriță versatilă, cu o abordare expresivă și plină de umor. Primul ei rol cinematografic major a venit în 1974, când a interpretat-o pe Inga, asistenta drăgălașă din comedia „Young Frankenstein”, regizată de Mel Brooks. Acest rol a consacrat-o și a demonstrat talentul ei pentru comedie, un gen care avea să-i definească cariera.

Nominalizarea la Oscar

Unul dintre cele mai recunoscute roluri ale lui Teri Garr a fost în comedia „Tootsie”, din 1982, în care a interpretat o actriță descumpănită, alături de Dustin Hoffman. În acest film, Garr a oferit o interpretare sensibilă și comică, explorând teme legate de identitate și perseverență. Personajul său a fost îndrăgit atât de critici, cât și de public, iar performanța i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1983.

Un alt rol marcant pentru cariera sa a fost în epopeea SF „Close Encounters of the Third Kind”, regizată de Steven Spielberg în 1977. Teri Garr a jucat rolul soției lui Roy Neary, interpretat de Richard Dreyfuss, un personaj prins între fascinația soțului pentru întâlnirile extraterestre și realitatea cotidiană a familiei lor. Interpretarea ei a adăugat profunzime filmului și a evidențiat talentul său de a aduce la viață personaje complexe și vulnerabile.

În 1983, Teri Garr a revenit pe ecran alături de Michael Keaton în comedia „Mr. Mom”, în care a jucat rolul unei mame și soții care încearcă să își echilibreze viața de familie cu provocările profesionale.

Lupta cu scleroza multiplă

În 2002, Teri Garr a făcut publică diagnosticul său de scleroză multiplă, o boală cronică ce afectează sistemul nervos. Decizia sa de a vorbi deschis despre această condiție a venit din dorința de a încuraja alți pacienți și de a atrage atenția asupra unei afecțiuni încă prea puțin înțelese la acea vreme.

Ea a vorbit cu sinceritate despre cum, în ciuda bolii, a reușit să-și mențină o viață activă și să continue să lucreze, devenind astfel o sursă de inspirație pentru multe persoane care trec prin provocări similare.

Unul dintre ultimele sale roluri notabile a fost cel al mamei lui Phoebe Buffay în popularul serial „Friends”, în perioada 1997-1999. Apariția sa în „Friends” a reușit să adauge o notă specială universului serialului și să reamintească publicului de talentul și carisma lui Teri Garr, chiar și într-o perioadă dificilă din viața ei.

Personajul ei, excentric și afectuos, a avut un impact asupra audienței și a contribuit la succesul serialului, devenind un reper memorabil pentru fanii „Friends”.