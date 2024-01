Primele imagini din interiorul avionului care a luat foc pe aeroportul din Tokyo. Sute de pasageri au trăit momente cumplite

În mediul online au apărut primele imagini din interiorul avionului care a luat foc pe aeroportul din Tokyo. Au fost momente cumplite pentru sute de pasageri și membri ai echipajului, înainte de evacuarea de urgență a celor din aeronavă.

Sunt momente dramatice în Tokyo. La doar o zi după ce Japonia a fost lovită de un cutremur devastator, de 7,6 grade, un avion a luat foc pe aeroportul Haneda din capitala țării. Aeronava a lovit un avion al Gărzii de Coastă, moment în care a fost cuprinsă de flăcări.

La bordul avionului de la Japan Airlines se aflau 379 de oameni – pasageri și membri ai echipajului. În mediul online au apărut primele imagini surprinse în interiorul aeronavei la scurt timp după impact.

Sute de oameni au trăit momente cumplite înainte de a fi evacuați de urgență. Conform protocolului, procedura de evacuare durează, în mod normal, 90 de secunde.

În imagini se poate observa că interiorul avionului era plin de fum, iar panica se instalase în rândul oamenilor.

Până în acest moment, cinci din cei șase membri ai echipajului avionului Gărzii de Coastă implicat în impact sunt de negăsit, potrivit Reuters.

Un specialist a declarat la postul de televiziune NHK News că, cel mai probabil, la momentul impactului celor două aeronave, rezervorul avionului Japan Airlines s-a fisurat, aceasta fiind cauza incendiului.

