Un avion a luat foc pe aeroportul Haneda din Tokyo. Intervenţie dramatică a pompierilor, pasagerii erau în interior. Cinci persoane, dispărute. Video

La doar 24 de ore de la cutremurul devastator din Japonia, țara se confruntă cu o nouă situație alarmantă. Un avion a luat foc pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Intervenţie dramatică a pompierilor, pasagerii erau în interior. Primele informații.

Update, ora 12:10. Compania aeriană Japan Airlines a anunţat că toţi cei 379 de pasageri şi echipajul au fost evacuaţi, însă cinci din cei șase membri ai echipajului avionului Gărzii de Coastă implicat în impact sunt de negăsit la acest moment, potrivit Reuters.



Știre inițială

Momente dramatice în Japonia, la doar 24 de ore de la cutremurul devastator de 7,6 grade. Un avion a luat foc pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Intervenţie dramatică a pompierilor.

Marți seară, la ora locală 18:00 – ora 11:00 în România – un incident dramatic a avut loc pe pista unui aeroport din capitala Japoniei. În spațiul public circulă o înregistrare video surprinsă de o cameră de filmat instalată de postul de televiziune NHK pe aeroportul Haneda ce arată o aeronavă ce a luat foc imediat după ce a aterizat.

În imagini se pot vedea flăcări ieșind pe geamurile unui avion ce aparține Japan Airlines.

La fața locului au intervenit mai multe mașini și echipaje de pompieri. Eforturile de stingere a incendiului au fost uriașe.

Potrivit Gărzii de Coastă din Japonia, există informaţii potrivit cărora ar fi avut loc o coliziune între un avion al Japan Airlines şi un avion al Gărzii de Coastă din Japonia, relatează postul de televiziune NHK. Coliziunea ar fi avut loc în momentul în care avionul Japan Airlines a aterizat.

Un reprezentant al companiei aeriene a făcut primele declarații cu privire la incident, precizând că la bordul aeronavei se aflau peste 300 de pasageri, cursa venea de la Hokkaido. Din fericire, toți au fost evacuați.

Un specialist a declarat la postul de televiziune NHK News că, cel mai probabil, la momentul impactului celor două aeronave, rezervorul avionului Japan Airlines s-a fisurat, aceasta fiind cauza incendiului.

”În Haneda există o bază a pazei de coastă, așa că este normal să existe un avion al pazei de coastă. Au existat accidente similare în străinătate, unde avioane Jumbo s-au ciocnit între ele din cauza ceții, dar în Japonia nu-mi amintesc o situație în care avionul să fi fost plin cu pasageri și oamenii să fi fost evacuați folosind doar o singură ușă. Instruirea are loc o dată pe an. Atât echipajul, cât și pasagerii au reușit să se comporte cu calm”, a declarat un specialist la NHK.

