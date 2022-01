Primele imagini cu Iulia Vântur și Salman Khan pe anul 2022. Ce au făcut cei doi împreună VIDEO

Fanii Iuliei Albu au fost plăcut surprinși de noile imagini video pe care blondina le-a postat pe rețelele de socializare. În clipurile emoționante apare alături de nimeni altul decât Salman Khan. Cum au fost surprinși cei doi? Iubirea clar era în aer.

Iulia Vântur încă îi șochează pe mulți dintre românii care și-o amintesc de la jurnalul de știri sau de la emisiunea ‘Dansez pentru tine’. Vedeta a încheiat o relație de lungă durată cu Marius Moga, a mai poposit puțin în România, ulterior a hotărât să șteargă totul cu buretele și să plece departe de plaiurile mioritice.

Mai exact, blondina a luat cu asalt India, dar nu singură. Aceasta a venit imediat în privirile celui mai celebru actor din noua sa casă – Salman Khan. Fosta știristă se bucură acum tot de celebritate, dar departe de România, familie și prieteni.

Cea din urmă este actriță, cântăreață și prezentatoare în cadrul emisiunii ‘Big Boss’. Ea nu este foarte darnică în mediul online cu detalii despre viața sa privată și mai ales despre relația cu celebrul star internațional.

Cu toate astea, recent a reușit să surprindă pe toată lumea cu câteva clipuri de la show-ul menționat în care dansa alături de partenerul ei pe o scenă imensă. Internauții au înroșit butonul de like și i-au oferit comentarii care mai de care mai frumoase, complimentându-i apariția pe micile ecrane și munca depusă în toți acești ani.

„Ahhh my loves…..get married soon lovebirds and produce some cute kids…❤️🙌”/”Iubiții mei…căsătoriți-vă în curând și faceți câțiva copii drăgălași”, a scris un internaut în dreptului unui filmuleț postat de vedetă.