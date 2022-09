Primele imagini cu Iulia Vântur la Antena 1. Ţinuta specială aleasă de vedetă. „Mă bucur să fiu aici”

Anunțul privind implicarea Iuliei Vântur într-un nou proiect de televiziune a luat prin surprindere mulți dintre fani. Mai ales având în vedere că a urmat o așa-zisă reconversie profesională, devenind una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din India. Iulia Vântur a confirmat că revine pe micile ecrane, însă de această dată nu în calitate de prezentator. Fosta jurnalistă va ocupa poziția de jurat în cadrul emisiunii iUmor. Au apărut și primele imagini cu Iulia Vântur la Antena 1.

Se pare că, deși este fericită alături de partenerul său indian, Iulia Vântur tot simte dorul de acasă. Celebra personalitate de televiziune a decis să semneze un contract cu Antena 1, pentru a reveni pe micile ecrane, însă în calitate de jurat. Se întâmplă la scurt timp după ce cântăreața a recunoscut public care este cea mai mare dorință a sa, pe moment.

„Mă ia dorul de micul ecran. Am mai avut propuneri să revin, doar că nu s-au sincronizat cumva și datele. Probabil că la un moment dat, o să se întâmple și asta. Mi-ar plăcea să fac un proiect din nou în România, un proiect frumos, care să mi se potrivească”, a mărturisit, la începutul verii anului 2022, Iulia Vântur.

Nu a trecut mult timp, că vedeta a și semnat un contract cu postul de televiziune Antena 1. Deși au existat multe speculații cu privire la o posibilă reîntoarcere a cântăreței în România, aceasta nu va reveni pe ecrane decât în postura de invitat special.

Iulia Vântur va sta la masa juriului concurenților de la show-ul „iUmor”, alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo. Ediția a fost deja filmată, motiv pentru care au apărut și primele imagini cu Iulia Vântur, la postul TV Antena 1.

Pentru noua sa apariție pe micile ecrane, Iulia Vântur a optat pentru o ținută elegantă și senzuală. Vedeta a purtat o rochie neagră, lungă, cu despicătură pe picior. Mult îndrăgita cântăreață și-a pus în evidență toate formele frumoase, alegând și un decolteu adânc.

Ținuta a fost asortată cu o pereche de sandale verzi, care s-au potrivit de minune cu starea ei de spirit, așa cum reiese cu ușurință din imaginile încărcate în galeria FOTO a acestui articol.

„Mă bucur să fiu aici. Am auzit foarte multe lucruri bune despre emisiune! Am venit cu mult entuziasm să-i văd și eu pe concurenți. Pentru că din ce am văzut eu până acum, unii dintre ei mi s-au părut senzaționali!”, a declarat Iulia Vântur, potrivit unui comunicat emis de Antena 1.