Emisiunea de la Antena 1 în care va apărea Iulia Vântur. Pro TV e istorie: „Am venit cu mult entuziasm”

Iulia Vântur va da lovitura la Antena 1? Adio, PRO TV. Partenera de viață a lui Salman Khan își va face apariția de senzația la postul TV principal al trustului Intact. Frumoasa blondină va apărea la catedra juraților unuia dintre cele mai urmărite emisiuni ale Antenei 1. Despre ce show este vorba.

Au mai rămas patru zile până la premiera noului sezon iUmor de la Antena 1. În această toamnă, organizatorii emisiunii le-au pregătit o mare surpriză fanilor postului TV.

Printre invitații surpriză care vor apărea în fiecare weekend, atunci când va fi difuzat show-ul la Antena 1, se numără nimeni alta decât Iulia Vântur. Artista abia aşteaptă să se lase surprinsă de momentele de pe scena iUmor:

„Mă bucur să fiu aici, am auzit foarte multe lucruri bune despre emisiune! Am venit cu mult entuziasm să-i văd și eu pe concurenți. Pentru că din ce am văzut eu până acum, unii dintre ei mi s-au părut senzaționali!“, a declarat iubita actorului Salman Khan.