Prima reacție a Andreei Berecleanu, după ce s-a spus că va merge la Prima TV. Ce anunț a făcut acum

Andreea Berecleanu revine pe TV! La câteva luni de la dispariția celebrei jurnaliste de pe micile ecrane, fanii o vor revedea din nou la pupitrul de știri. Care a fost prima reacție a acesteia după ce s-a spus că va merge la Prim TV?

Fanii Andreei Berecleanu se bucură de noua veste. „Nu au înțeles inițial nimic, mai ales că știau ce relații bune aveam cu absolut toată lumea din Antena 1. Au avut răbdare să asculte toată povestea și s-au lămurit imediat. Petru s-a strâmbat și apoi a zâmbit, Eva m-a luat în brațe și mi-a spus că e mândră de mine. E mișto, scuzați expresia, să te poți uita în ochii copilului tău. Viața merge înainte!”, spunea jurnalista după ce și-a anunțat despărțirea de Antena 1. Nimeni nu se aștepta ca jurnalista să revină la pupitrul știrilor, mai cu seamă la o scurtă perioadă după ce și-a anunțat plecarea. După ce s-a dezvăluit faptul că a bătut palma cu Prima Tv, jurnalista a oferit și prima reacție despre viitoarea provocare de care o să aibă parte în viitorul apropiat.

Celebra prezentatoare va prezenta principalul jurnal de știri de la Prima TV Focus, de la orele 18:00, urmând ca jurnalul de weekend să-i revină Roxanei Vulpe, transferată recent de la Pro TV. Schimbările de la trustul cu care au semnat recent amândouă nu contenesc să-și surprindă publicul fidel cu noi modificări uriașe. Amintim că totul se întâmplă după cumpărarea postului de către Clever Media, companie deținută de Adrian Tomșa. Mai mult decât atât, stația se pregătește să treacă și la emisia HD.

„Fiecare pas pe care l-am facut in cariera mea s-a transformat intr-o reinventare, nu doar in capacitatea de a lucra perfect intr-o noua echipa. Pentru ca in fiecare statie tv am lasat o amprenta de neuitat a personalitatii mele. Iar asta se intampla atunci cand daruiesti, cand ai pasiune, idei, forta, imaginatie. Iata ca dupa doar 8 luni de cand sunt jurnalist pe toate planurile comunicarii, dar mai putin pe micul ecran, am fost incantata de planurile realiste si profesioniste ale celor care conduc acum Prima Tv. Practic, va fi un reviriment al postului pe care il merita si o revenire la succesul din anul 1997, atunci cand s-a lansat. E adevarat, nu am ramas indiferenta nici la dorinta publicului de a ma revedea la tv, exprimata in tot acest rastimp, fara incetare. Va multumesc pentru toate mesajele minunate! Va astept de luni pana joi, la ora 18, la Focus, principala editie informativa a zilei. Cu dragoste, a voastra, Andreea ”

Andreea Berecleanu