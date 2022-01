Prima retragere a Emmei Răducanu din 2022. Vești bune pentru Simona Halep

Emma Răducanu și-a anunțat prima retragere din anul 2022. Fanii Simonei Halep se bucură pentru aceasta. Campioana a pășit cu stângul în Noul An. Cei care îi urmăresc în detaliu evoluția au rămas fără cuvinte.

Emma Răducanu a reușit să surprindă pe toată lumea în anul 2021. Aceasta a fost categoric revelația tuturor după ce la prima participare la un Grand Slam a atins optimile, ulterior a venit în calificări, iar mai apoi a câștigat US Open. Multe lucruri s-au petrecut după acest triumf și categoric viața ei s-a schimbat total.

Tânăra a înregistrat doar două victorii în cele cinci partide disputate după succesul răsunător care a făcut-o o figură cunoscută în toată lumea. Răducanu a fost diagnosticată cu COVID-19 și plasată în izolare pe final de an, iar mai apoi și-a anunțat retragere de la primul turneu pregătitor în care ar fi trebuit să joace.

Chiar aici ar fi avut șansa unui duel cu Simona Halep. Fanii așteaptă să vadă cum se va descurca mai departe. Două fostei jucătoare au avertizat că britanica va fi sub o presiune imensă în cele ce urmează.

*Martina Navratilova: Îi va fi foarte greu, în acest an. Celelalte jucătoare au văzut-o, ştiu ce trebuie să facă în faţa ei. Dar, înainte de orice, ea are nevoie de meciuri. În mod clar, e capabilă să joace un tenis de calitate. Dar oare poate face asta, în mod consistent? Jucând mai mult va însemna un efort mai mare pentru ea, fizic. Mai ales că toată lumea va încerca să o învingă acum. Va fi şi o presiune emoţională asupra ei. Pentru că e din Marea Britanie, va fi mereu sub lupa presei. Şi există o stare de incertitudine în privinţa ei când vorbim despre stafful ei tehnic. Pentru mine a fost şocant că a renunţat la antrenorul alături de care a câştigat US Open. Chiar nu înţeleg asta.

*Pat Shriver: 2022 va fi o provocare pentru ea. Cred că abia din 2023 ne vom da seama cât de consistentă poate fi la nivel înalt. După această ascensiune incredibilă, de la jucătoare venită din calificări la câştigătoare de Grand Slam, cred că singurele lucruri neschimbate pentru ea sunt numele ei şi sportul pe care îl practică. În rest, simt că totul s-a schimbat în jurul ei. Iar când eşti o adolescentă şi, oricum, totul e într-o permanentă schimbare… Aş fi surprinsă dacă Emma Răducanu va fi în Top 20, la finalul anului. (Sursa: adevărul.ro)