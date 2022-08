Prima reacţie a Roxanei Nemeş după ce au apărut pe internet pozele cu soţul său şi Ioana Popescu. A pus totul pe Instagram. Foto

Prima reacție a Roxanei Nemeș, după ce au apărut pe Internet pozele cu soțul ei și Ioana Popescu. Artista a pus totul pe Instagram. Recent, au apărut poze cu soțul Roxanei Nemeș și Ioana Popescu în ipostaze nu tocmai plăcute pentru artista care este implicată într-un proiect de televiziune.

Soțul Roxanei Nemeș a fost surprins acasă la Ioana Popescu, cea supranumită „devoratoarea” de fotbaliști. Cei doi au fost fotografiați împreună pe balcon, apoi pe stradă, în timp ce plecau din „apartamentul plăcerii”, potrivit Cancan.ro.

În timp ce Ioana Popescu a încercat să evite subiectul, ba chiar să nege întâlnirea dintre ea și soțul Roxanei Nemeș, afaceristul Călin Hagima, spunând că, de fapt, este „un văr al ei”, și că „ așa își pupă ea toți verii”, un nou scandal în lumea mondenă este așteptat să apară. Între timp, Roxana Nemeș pare implicată și concentrată doar pe noul proiect, Splash! Vedete la apă. Ea a postat pe InstaStory un scurt filmuleț, în care apare la bazinul de antrenament al emisiunii, pregătită să facă o săritură de la 3 metri înălțime.

Artista și omul de afaceri Călin Hagima s-au căsătorit anul trecut și urmează să se mute în casă nouă, mai exact, într-o vilă superbă în Băneasa, aflată încă în construcție.

„E foarte important să fim o echipă. Doar aşa se poate, în opinia mea. Am scris o piesă pentru soţul meu, este povestea noastră de iubire. Noi ne cunoaştem de ceva vreme, dar abia după vreun an şi jumătate am decis să fim împreună. Viaţa a vrut să fie aşa!

El a venit exact când şi cum a trebuit. Cununia noastră a fost ceva spontan, am făcut asta pentru că am simţit amândoi. Nu simt că s-a schimbat ceva între noi, suntem foarte fericiţi, a fost o petrecere superbă, lumea s-a distrat de minune. A fost foarte frumos!

Ne-am dorit discreţie, am vrut să fie o petrecere cu prietenii apropiaţi şi familie. Sunt bucuriile noastre! Nu m-a întrebat nimeni când fac un copil, părinţii mei ştiu că noi lucrăm la treaba asta.

Ne dorim foarte mult un copil. O să facem şi nuntă mare în curând. Şi Doamne Ajută să vină şi bebe, mă rog mereu!”, a declarat Roxana Nemes la Teo Show.