Un nou „amantlâc” în lumea mondenă? Soţul unei cunoscute cântăreţe, surprins în ipostaze neaşteptate cu o altă femeie celebră

Veste bombă în lumea showbizului românesc. Una dintre cele mai frumoase artiste ale României ar putea avea parte de un mare șoc. Potrivit presei de scandal, soțul celebrei dive ar fi fost surprins în casa unei alte vedete de la noi din țară. Despre cine este vorba. Cântăreața a participat la Survivor România 2021.

Roxana Nemeș ar putea fi victima unui episod de infidelitate, la scurt timp după ce, în 2021, s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Potrivit fotoreporterilor de la Cancan, celebra artistă ar fi fost înșelată de către Călin Hagima, partenerul ei de viață.

Paparazzi l-au surprins pe omul de afaceri din Cluj-Napoca în apartamentul Ioanei Popescu, o fostă jurnalistă extrem de cunoscută presei tabloide din România. Cei doi s-ar fi întâlnit în cartierul Berceni, soțul Roxanei Nemeș fiind surprins când intra în blocul în care locuiește presupusa lui amantă.

Călin Hagima ar fi petrecut o jumătate de oră în incinta imobilului în care locuiește „devoratoarea de fotbaliști”. Mai mult de atât, conform sursei citate, se pare că cei doi ar fi împărtășit un sărut pătimaș pe balcon, dovada că între cei doi există o relație clandestină.

Călin Hagima ar fi profitat de faptul că Roxana Nemeș, soția lui, este plecată din Capitală pentru a filma o emisiune de maximă audiență.

Contactată de jurnaliști pentru a confirma idila cu Vin Diesel de România, Ioana Popescu nu a recunoscut faptul că ar avea o legătură cu soțul Roxanei Nemeș. Chiar și atunci când i s-a spus că există dovezi, poze în care se sărută cu Călin Hagima, fosta ziaristă a continuat să nege aventura.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în toamna anului trecut. Solista și partenerul ei milionar au spus marele DA în fața ofițerului stării civile în septembrie 2021. Ce declara artista, atunci, despre relația cu controversatul om de afaceri.

„E foarte important să fim o echipă. Doar aşa se poate, în opinia mea. Am scris o piesă pentru soţul meu, este povestea noastră de iubire. Noi ne cunoaştem de ceva vreme, dar abia după vreun an şi jumătate am decis să fim împreună. Viaţa a vrut să fie aşa!

El a venit exact când şi cum a trebuit. Cununia noastră a fost ceva spontan, am făcut asta pentru că am simţit amândoi. Nu simt că s-a schimbat ceva între noi, suntem foarte fericiţi, a fost o petrecere superbă, lumea s-a distrat de minune. A fost foarte frumos!

Ne-am dorit discreţie, am vrut să fie o petrecere cu prietenii apropiaţi şi familie. Sunt bucuriile noastre! Nu m-a întrebat nimeni când fac un copil, părinţii mei ştiu că noi lucrăm la treaba asta.

Ne dorim foarte mult un copil. O să facem şi nuntă mare în curând. Şi Doamne Ajută să vină şi bebe, mă rog mereu!”, a declarat Roxana Nemes la Teo Show.