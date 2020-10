Prima reacție a lui Răzvan Simion după imaginile cu Lidia Buble și fotbalistul român. S-a întâmplat în timpul relației de 5 ani dintre cei doi

Lidia Buble s-a pozat în tandrețuri alături de un fotbalist român în timp ce era într-o relație cu matinalul de la Antenă . Care a fost reacția fostului iubit după ce s-au făcut publice imaginile care sugerează că artista i-ar fi călcat puțin strâmb?

Fanii fostului cuplu sunt șocați! Mulți dintre ei au crezut că separarea lor nu a fost definitivă și că în curând îi vor vedea din nou împreună, dar această posibilitate nu mai există. Ipostaza în care s-a pozat Lidia Buble alături de Costin Gheorghe a spus mai multe decât ar fi fost nevoie. Matinalul de la Antenă s-a iubit cu celebra artistă preț de cinci ani, iar la finele relației s-ar fi ajuns din cauza faptului că Lidia își dorea o familie cât mai rapid, iar Răzvan nu avea neapărat aceleași gânduri. Zvonurile continuă să curgă asupra despărțirii lor, deși și-au spus adio de câteva luni.

În timp ce prezentatorul de televiziune și-a asumat deja de o bună vreme relația cu noua amoreză, au ieșit ca prin minune câteva poze cu blondina alături de nimeni altul decât fratele Elenei Gheorghe, care-i este colegă de breaslă. Pozele cu ei doi datează din perioada în care foștii parteneri nici că se gândeau la despărțire, conform cancan.ro. O piesă cântată în platoul de la Neatza de Hotograf a fost răspunsul descoperirilor făcute publice acum. Matinalul a postat un story în care a pus o parte din piesa trupei la care refrenul sună sugestiv: ”Dacă pot să zâmbesc, grijile s-au dus!”

„Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că, la un moment dat, am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când, poate, ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”

Răzvan Simion