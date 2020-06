Cât de sărac a fost, de fapt, Jador. Adevărul despre trecutul manelistului

Jador este unul din artiștii care au plecat de jos. Acesta este iubit de fani tocmai pentru că nu a uitat greutățile prin care a trecut, dar și că trebuie să aprecieze mai bine decât alții succesul pe care l-a atins. Cât de sărac a fost cunoscutul atist și cum a fost viața sa?

Cei mai mulți l-au cunoscut pe Jador după participarea la show-ul Puterea Dragostei. Emisiunea în care și-a căutat iubirea a fost cea care i-a adus majoritatea notorietății în primă fază, dar talentul și felul său de a fi l-au ținut în vizorul oamenilor. Mulți din fanii lui apreciază sinceritatea sa și simplitatea pe care a continuat să o dețină chiar dacă acum împarte top-urile și evenimentele cu marii artiștii ai zilelor noastre. Dar viața lui nu a fost deloc așa în copilărie sau adolescență. Acum se mândrește cu reușite imsense, are ceasuri scumpe, conduce mașini la care unii șoferi doar visează și ține în palme hit-urile care ajung rapid numărul 1 în trending-ul de pe YouTube.

Manelistul a decis să fie transparent încă de la primele apariții pe platourile de filmare de la Puterea Dragostei. Jador a copilărit în comuna Horgești, județul Bacău, loc unde cei dragi locuiesc și la momentul acesta. Tânărul provine dintr-o familie numeroasă, simplă și modestă. În copilărie a beneficiat de bursele sociale de la stat care au fost acordate elevilor care provin din familii cu venituri mai mici de 500 de lei pentru fiecare membru. Cunoscutul cântăreț de manele își ajută acum familia, iar fiecare bănuț câștigat care nu ajunge în îmbunătățirea imaginii sale se duce acasă.

”M-am dus, am stat flămând. N-aveam bani să mănânc. Era mama bolnavă, știi. A ieșit tata din spital, la o săptămână a intrat mama. Tata a cheltuit 20.000 de euro pe operație și acum îi trebuia mamei bani. Dăduse tata ce avea, în fine. Și la un moment dat, chiar nu mai avea bani, eu vorbeam cu tata, eram cel mai mare, trebuia să am grijă de frații mei, mă duceam acasă și le făceam de mâncare la ăștia mici. Frate-miu făcea figuri, nu știam cum să mă comport, comenta că nu era bună mâncarea, a chemat-o pe mamaia. Eram cu stres. A trebuit să plec la facultate, uitasem tot, bani n-aveam, nici nu puteam să-i cer lui tata, am stat vreo trei zile nemâncat. Eram la studio și m-a întrebat Vali Vijelie ”Ia zi, ai bani?”

