Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce s-a trezit cu mascații în casă. Ce spune despre acuzațiile de evaziune fiscală

Bianca Drăgușanu a oferit primele declarații oficiale , după ce a fost acuzată de evaziune fiscală în cadrul comercializării unor haine de lux aduse din Turcia. Ce spune vedeta despre ancheta autorităților.

Bianca Drăgușanu a oferit prima reacție oficială, după ce a fost acuzată de evaziune fiscală într-o anchetă demarată miercuri, 18 iulie 2024.

Fosta prezentatoare TV susține că nu a avut nicio implicare în legătură cu partea financiară a afacerii, semnând doar un contract de colaborare pe parte de imagine cu firma r

”Nu am avut niciodată acces la conturi, nu am încasat bani de la această firmă, eu am semnat un contract pentru o perioadă de un an pentru o colaborare strict pe partea de imagine, nu știu ce încasări au fost, cum au procedat în legătură cu întreaga afacere.

Am promovat produsele, este adevărat, am spus mereu că hainele sunt aduse din Turcia, o să se dovedească faptul că nu am avut o altă implicare.”, a declarat vedeta, în exclusivitate pentru Actualitate.net.