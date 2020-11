Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce Alex Bodi a fost ridicat de mascați. Incredibil ce a putut să spună

Bianca Drăgușanu, aflată în Dubai, a avut o prima reacție după ce a aflat din presă că fostul ei soț, Alex Bodi, este cercetat pentru proxenetism și șantaj. Bianca Drăgușanu a mărturisit apropiaților că este extrem de tristă și că este alături cu gândul de fostul ei soț.

Bianca Drăgușanu, care se află în Dubai, a avut o primă reacție după ce a aflat Alex Bodi este cercetat pentru proxenetism și șantaj, scrie impact.ro. Miercuri dimineață, Alex Bodi a fost săltat de mascați într-o amplă acțiune declanșată de Poliția Română și DIICOT.

Acum, fostul soț al Biancăi Drăgușanu dă declarații în dosarul în care este acuzat că ar fi capul unei rețele de trafic de persoane, cămătărie, trafic de droguri de mare risc, infracțiuni comise în mai multe țări din Europa.

Bianca Drăgușanu este sigură că fostul ei soț este nevinovat. Lucru greu de crezut în contextul în care, potrivit impact.ro, dovezile împotriva acestuia sunt zdrobitoare.

În prezent, Bianca Drăgușanu se află în Dubai, alături de buna sa amică Ramona Gabor, și a aflat din presă ce se întâmplă cu fostul ei soț.

”Biancăi nu i-a venit să creadă și e foarte supărată. În ciuda a tot ceea ce i-a făcut Alex, ea mai are sentimente pentru el, încă îl iubește, nu dispar cu totul peste noapte. Chiar dacă a bătut-o, umilit-o și s-a afișat cu altă femeie, ea niciodată nu ar vrea ca lui să i se întâmple ceva rău.

Nu va veni in țară pentru că astăzi participă la un eveniment important și nu are cum. Are planuri în Dubai pentru încă o perioadă de timp. Dar dacă Alex i-ar cere să se întoarcă pentru a-i fi alături, ea ar face asta imediat„, au declarat apropiați ai Biancăi, pentru impact.ro.

Alex și Bianca au avut o relație presărată de scandaluri și despărțiri, iar totul între ei pare să se fi terminat acum două săptămâni. Imediat după ce a aflat că Alex Bodi o înșală din nou, Bianca Drăgușanu și-a făcut bagajele și a plecat în Dubai.

În tot acest timp, musculosul Alex Bodi s-a afișat nestingherit cu Daria Radinova, o rusoaică despre care, până de curând, spunea că este doar o amică și nimic mai mult.