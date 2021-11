Prima poză cu Ema, fiica Cristinei Cioran. Cum arată micuța ei

Cristina Cioran a trecut prin clipe dificile, atunci când a adus-o pe lume pe micuța Ema. Actrița a povestit prin ce chin și spaimă a trecut.

Cu toate acestea, parcă totul a dispărut ca prin minune, când micuța a ajuns acasă, teafără. Când lucrurile s-au liniștit, Cristina Cioran a povestit despre viața de mămică și împlinirea pe care i-a adus-o fiica ei.

Acum, blondina a postat și prima fotografie cu micuța Ema, care a fost nevoită să stea în incubator pentru primele zile din viața ei.

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu au devenit părinți în urmă cu patru luni, iar viața s-a schimbat radical pentru ei. Ema s-a născut înainte de termen, la 27 de săptămâni.

Acum, la aproape o lună de la naștere, Cristina Cioran le-a arătat-o prietenilor virtuali pe micuța Ema. Prezentatoarea Tv a surprins-o pe fiica ei într-un moment foarte drăguț.

„Ea e Ema”, a scris, simplu, blodina.

Cristina Cioran nu își mai încape în piele de fericire, mai ales că a trecut printr-o situație foarte dificilă când a născut-o pe micuță.

Ema cântărea aproape 2 kg când a fost născută prematur.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba.

Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a declarat Cristina Cioran, la Vorbește lumea, de la Pro TV.

„Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân.

Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea. Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur”, mai spunea Cristina Cioran, la vremea aceea.