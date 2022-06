Prima mare companie care părăsește România. Decizie șocantă luată în București: „Mergem în Spania”

Prima mare companie care părăsește România. Este unul din cei mai mari dezvoltatori imobiliari. Doar în 2021 a avut tranzacțiii în valoare totală de 44,2 milioane de euro. Spaniolii de la Gran Via Real Estate au vândut 478 de unități rezidențiale. Un asemenea business se poate numi unul de succes, dar în opinia companiei haosul imobiliar din București este un factor negativ. Așa se face că gigantul imobiliar a anunțat intenția de a se retrage din această piață. O piață care, să fim cinstiți, până acum a fost una extrem de profitabilă.

Gran Via Real Estate, prima mare companie care părăsește România

La începutul anului 2021 dezvoltatorul spaniol Gran Via Real Estate anunța rezultatele pentru anul 2020 pe piața românească. În raprotul saău, compania anunța tranzacționarea a nu mai puțin de 478 de unități rezidențiale, cu o valoare totală de 44,2 milioane de euro. Majoritatea unităților vândute erau înglobate în proiecte precum Timișoara 58, Aviației Apartments, din București. DIn cele 478 de nuități, parte au fost vândute și în cadrul proiectelor Gran Via Park și Gran Via Marina din Constanța.

„Deși ne-am confruntat cu cele două luni de blocaj total în primăvară, am reușit să ne revenim pe parcursul anului. Am ajuns la o medie lunară de 47 de apartamente vândute. Cele mai bine vândute produse au fost unitățile cu două camere, pentru care am avut cel mai mare stoc, dar cererea pentru apartamentele cu trei camere a depășit stocul pe care îl aveam.” declara na Maria Nemțanu, Sales & Marketing Director, Gran Via România.

În schimb, anul 2022 a pus dezvoltatortul în fața unei situații fără precedent, în opinia reprezentanților acesteia. Motivul principal este haosul urbanistic din București.

Decizie șocantă luată în București de Gran Via Real Estate: „Mergem în Spania”

Un alt motiv este și anularea PUG (Planul urbanistic general), în instanță, mai spune Antoanela Comșa, directorul general al Gran Via România.

„Noi am vrut să mai achiziționăm terenuri. Totuși, concluzia a ceea ce se întâmplă astăzi în București este următoarea. Vindem terenul din Aviației – avem și cumpărători pentru el – și nu mai investim nimic în România. În afară de a continua investiția de la Constanța, pentru că avem terenul cumpărat și dorim să-l finalizăm. În România, investitorii mei au decis să nu mai investească nimic. La început spuneau că, după ce terminăm dezvoltarea terenurilor pe care le avem, vom mai cumpăra altele, dar pentru proiecte la o scară mai mică, însă astăzi sunt invers. Acționarii mei au cumpărat un teren în Spania și mă roagă să mă duc acolo să dezvolt alături de ei“, a anunțat, la Profit News TV, Antoanela Comșa, directorul general al Gran Via România.

După mai bine de 15 ani de prezență pe piața românesacă, compania a anunțat decizia de a părăsi România, dar nu înainte de a finaliza proiectul din Constanța.