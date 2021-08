Prima întâlnire dintre Elena Marin și Irisha după Survivor România. Cum s-au distrat Faimoasele în București

Sezonul 2 Survivor România s-a terminat acum aproape două luni de zile, iar viețile concurenților competiției din Republica Dominicană au revenit la normal. Cum s-au distrat Irisha și Elena Marin împreună, după ce s-au văzut în România. Fanii au rămas surprinși.

Pe lângă rivalități sportive dintre Faimoși și Războinici, în culisele competiției Survivor România s-au conturat, de-a lungul lunilor, frumoase relații de prietenie. Marius Crăciun și Andrei Dascălu, Zanni și Sebastian Chitoșcă și Elena Marin și Irisha.

Cele două Faimoase s-au înțeles foarte bine cât timp au fost colege de echipă, Irisha luându-i apărarea celebrei coregrafe atunci când intra în conflict cu Zanni și alți coechipieri. De când s-au întors înapoi în România cele două nu au mai petrecut atât de mult timp împreună, însă prietenia lor sinceră a emoționat milioane de fani. Recent, Elena Marin și Irisha au avut parte de o întâlnire emoționantă, ca între fete.

Cele două s-au îmbrățișat preț de câteva secunde, semn că le-a fost dor una de cealaltă și au împărtășit timp de calitate povestind ultimele noutăți din viața fiecăreia. Întâlnirea lor a fost imortalizată în câteva imagini pe care Faimoasa dansatoare le-a urcat pe contul ei de Instagram.

Irisha a părăsit competiția Survivor România mai devreme decât Elena Marin, care a reușit să bifeze sferturile de finală. Artista originară din Republica Moldova, fostă concurentă a emisiunii Bravo, ai Stil!, a declarat că și-a depășit limitele participând la show-ul de la Kanal D, făcând lucruri pe care nu și le-a închipuit vreodată că le-ar putea face.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rău, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social, nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva.”, povestea Irisha după ce a părăsit jungla dominicană.