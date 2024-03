Prima imagine cu Mihai Găinușă și Oana Paraschiv la Asia Express. Cei doi au plecat în marea aventură: „Ați scăpat de noi”

A apărut prima imagine cu Mihai Găinușă și Oana Paraschiv la Asia Express. Zâmbitori, echipați corespunzător, cei doi au plecat în marea aventură a vieții. Ce a transmis echipa, înainte de urcarea în avion.

Pentru cele nouă echipe de vedete care au acceptat marea provocare lansată de cei de la Antena 1 se dă startul aventurii pe Drumul Zeilor. Printre curajoșii care au acceptat această experiență de neuitat se numără și Mihai Găinușă și Oana Paraschiv.

Cei doi nu sunt doar colegi la radio, dar și prieteni foarte buni. Participarea la celebra competiție va fi momentul perfect pentru a-și pune la încercare răbdarea, rezistența și spiritul de aventurier.

Sâmbătă dimineața a apărut prima imagine cu Mihai Găinușă și Oana Paraschiv la Asia Express. Zâmbitori, echipați corespunzător, cei doi au plecat în marea aventură a vieții. Ce a transmis echipa, înainte de plecarea din România. Fostul prezentator „Cronica Cârcotașilor” poartă cu entuziasm o șapcă și un hanorac cu sigla emisiunii.

În doar două ore de la publicare, imaginea a strâns aproape două mii de reacții și sute de comentarii.

Participarea la Asia Express marchează întoarcerea lui Mihai Găinușă în televiziune, după o pauză de câțiva ani. Pleacă în marea aventură convins că partenera sa îi va fi talisman norocos: „Am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot”.

“Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi.

O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”