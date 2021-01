Prietena Cristinei ICH, într-un scandal monstru. Cum a fost prinsă că a furat, de fapt

Prietena Cristinei ICH se află în mijlocul unui scandal imens. Amica celebrei Angelina Jolie de România a fost prinsă cu mâța-n sac, după ce ar fi furat ceva. Despre cine este vorba și cum s-a petrecut totul?

Una din femeile care se află des în compania și pe buzele Cristinei ICH a intrat într-un scandal imens din care nu va ieși atât de ușor și cu imaginea neșifonată. Mai exact, Daiana Anghel ar fi plagiat mai multe postări făcute de câțiva influencer internaționali, motiv pentru care a fost trasă de mânecă serios.

Prietena iubitei lui Alex Pițurcă a fost aspru taxată, dar ea neagă toate acuzațiile care i se aduc. În timpul acesta, Cristina a intrat și ea în gura lupului și chiar a acționat pe cale legală pentru a-și face dreptate într-un alt scandal, după ce a fost criticată și jignită de către Oana Zăvoranu. Urmărită de peste 200.000 de oameni pe contul ei de Instagram, fosta știristă a negat că ar fi furat creațiile altora, precum James Welsh a acuzat-o în mod direct.

„Daiana Anghel, tu ai copiat literalmente această postare! Nu poti să folosești aceleași cuvinte (și să le expui!) și să pretinzi că îți aparțin. Deci, continuă și dă-ne, arată-ne, studiile, referințele care te-au făcut să scrii primul articol care, printr-o coincidenţă, se întâmplă să fie același cu cel care aparține celor de la The Eco Well. Noi vom aștepta, soro”, a detaliat acesta.

Postarea Daianei Anghel: “The Eco Well, sunt mai mult decât fericită să îți dau referințe de la cursuri până la cărți și tone de articole cu aceeași informație. De asemenea, referințe pe Instagram, toate repetând la nesfârșit aceeași chestie.Sunt fericită pentru că ai găsit o modalitate de a vâna urmăritori, bucură-te, dar a fost calea altora înainte ca tu să ai conținutul pe care doar tu crezi că îl ai. De fapt, eu nu am știut de pagina sau paginile tale până astăzi, dar sunt bucuroasă să contribui cu încă un urmăritor.”

„Aveam planuri mari pe story cu voi. Trebuia să vă postez concursul, doar că va trebui să amânăm cam două zile, până pe poimâine, sper. So a făcut un infarct azi dimineață și este internat în spital. Mâine urmează să-i facă toate analizele. Acum este stabil, este ok, doar că cred că mă înțelegeți că nu am chef acum și nu-mi arde de story, de quiz, de ce aveam de postat. Vă rog să aveți răbdare câteva zile, până când voi ști că totul este ok și că o să se întoarcă acasă și ne liniștim”

Daiana Anghel