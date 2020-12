EXCLUSIV Câți bani au câștigat în 2020 Adelina Pestrițu, Cristina Ich și Anda Adam. Topul celor mai bine plătiți influenceri din România

Pandemia de coronavirus a afectat mii de afaceri ale românilor. Începând cu domeniul HoReCa, poate cel mai afectat dintre toate, aviația comercială, turism și terminând cu industria de spectacole și evenimente. În ultima categorie intră și foarte mulți artiști – cântăreți, actori și nu numai – de la noi, care s-au văzut nevoiți să se reprofileze în mediul online pentru a reuși să-și câștige existența. Sunt, totuși, și vedete care s-au descurcat mai bine în pandemie, din punct de vedere financiar, decât atunci când urcau pe scenă la spectacole. Unele dintre ele au strâns averi considerabile în acest an. Iată topul vedetelor pentru care pandemia a venit la pachet cu imense sume de bani.

Topul celor mai bine plătiți influenceri din România. Unii au ajuns la sume fabuloase în timpul pandemiei

Se spune că în viață câștigă cel care reușește să se adapteze vremurilor. Și nu facem referire aici doar la câștiguri materiale, însă fiind un top al banilor, ne aplecăm privirea doar asupra lor. Cum pandemia de coronavirus a pus lacătul pe multe dintre domeniile de activitate, inclusiv cel artistic, mulți actori sau câtăreți au fost nevoiți să găsească alte surse de venit. Pentru unii a fost mai greu, însă pentru alții, mai norocoși din fire, lucrurile au mers surprinzător de bine.

Una dintre artistele de care banii s-au lipit ca un magnet în acest an s-a numărat Anda Adam, cea care a câștigat mai mult prin firmele sale „Anda Adam Company SRL” și „…By Anda Adam SRL”, decât dacă ar fi urcat pe scenă. Ea se află pe locul 3 în topul nostru, cu un câștig mediu lunar de 25.000 de euro pe lună. Activitățile din care a câștigat acești bani sunt salonul de înfrumusețare „…By Anda Adam” și un magazin online unde comercializează costume de baie la prețuri avantajoase.

În plus, ea a primit doar dintr-un foc 25.000 de euro pentru participarea la emisiunea Ferma – Orășeni vs Săteni, difuzată de PRO TV, cu toate că sexy-blondina a părăsit ferma în fazele de început ale competiției.

Una dintre cele mai prospere afaceri ale sale a fost și este în continuare domeniul construcțiilor. Surprinzător sau nu, Anda Adam este o prosperă femeie de afaceri în domeniul imobiliar. Împreună cu soțul ei, câștigă sute de mii de euro din vânzarea unor case situate în zona Pipera Tunari.

”Eu am avut noroc pentru că încă de anul trecut am început un alt proiect, în construcții. Construiesc niște duplexuri de vânzare și momentan toată atenția mea este în zona aceea, pentru că este, deocamdată, o afacere care încă se mișcă.”, declara în primăvară blondina.

Locul 2, Cristina Ich

A fi influencer în zielele noastre este un model pe care mulți tineri din România vor să îl adopte. Deși acest job nu există în nomenclatorul locurilor de muncă, este una dintre cele mai bine plătite activități. Beneficiind de notorietatea creată în mass-media, multe vedete de la noi s-au orientat către mediul online, acolo unde au libertatea de a spune și face ce vor. Și pentru că milioanele de fani de pe contruile lor de Instagram, Facebook, ori YouTube se transformă automat în ”verzișori”, cum ar zice americanul, multe persoane importante din showbizzul autohton câștigă sume frumoase doar prezentând anumite produse pe canalele de comunicare.

Printre ele se numără și Cristina Ich, frumoasa iubită a lui Alex Pițurcă, alături de care are un băiețel. Șatena își rotunjește substanțial veniturile făcând reclamă la diverse produse (creme, ochelari de soare), locații sau site-uri de beauty.

Însă chiar dacă face bani frumoși de pe urma acestor reclame, sunt persoane care o acuză că trăiește doar pe ”mocangeală”. Mulți dintre urmăritorii ei i-au reproșat în repetate rânduri că nu își cumpără produsele de care are nevoie, așteptând să le primească de la diferitele firme cu care are contract.

Ultimul episod de acest gen s-a petrecut la sfârșitul lunii tecute, actunci când internauuții au acuzat-o că ar fi făcut reclamă la o pereche de ochelari de soare după ce ar fi primit una ”moca”. Nervoasă din cale afară, frumoasa șatenă a reacționat pe conturile sociale și a dezmințit acuzele aduse: „M-am enervat pentru că eu sunt drăguță și vă anunț că e reducere de -50% și unele dintre voi sunteți niște nesimțite. Bă, totu-i moca! Eu cred că și în Maldive mă duc moca. Deci, m-au plictisit.

Nu mai pot de nervi! De fiecare dată când anunț o reducere … > Nu! Pot să fiu săracă, dar sărăcii nu suntem. Plătesc și la coafor chiar dacă am reducere și la unghii și peste tot, și la restaurant. Stați fără nicio grijă că nu sunt Kim Kardashian.

Dacă nu plătesc nu mă duc. Oriunde am fost la coafor, oriunde am fost la unghii n-am plecat fără să plătesc. Ține de demnitate chestia asta.

În halul ăsta am ajuns pentru că te scoate, la un moment dat, din sărite. N-are cum să nu te scoată din sărite. De fiecare dată > La ce? La o pereche de ochelari de plastic? Eventual te mocangeai la vreun Hermes, la vreun ceva … dar, așa, la ce să te mocangești la supă, la orez?”

În total, Cristina Ich a câștigat aproximativ 400.000 de euro în 2020.

Adelina Pestrițu, regina banilor

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai urmărite vedete pe Instagram alături de Inna, Andra Măruţă, Andreea Bălan, Selly, Smiley și Flick Domnul Rimă și este unul dintre cei mai puternici influenceri de la noi. Vedeta are peste un milion și jumătate de fani care urmăresc cu mare atenție fiecare postare a brunetei. La începutul acestui an, vedeta a dezvăluit că trăiește foarte bine din social media, postările de pe Instagram sau Fecebook aducându-i enorm de mulți bani.

”Din social media îți poți cumpăra case, mașini, poți face investiții și îi poți ajuta și pe cei din jurul tău. Trebuie doar să știi cum să gestionezi această putere”, a recunoscut Adelina Pestrițu.

Însă pentru acest succes răsunător, Adelina Pestrițu a mărturisit că depune foarte mult efort pentru a-și crea imaginea perfectă.

”90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mână, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favoriă, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfășurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori”, a mai spus Adelina Pestrițu.

Pe conturile de social media, frumoasa brunetă face reclamă la tot felul de produse, de la cele de îmbrăcăminte și până la cele de beauty, iar contractele cu diversele companii vin pe bandă rulantă. În plus, aparițiile sale în scop comercial se difuzează și pe canalele TV, acolo unde contractele de publicitate sunt mult mai mari, iar încasările pe măsură. De asemeneala, Adelina Pestrițu deține un site de ceasuri și bijuterii de lux, unde cel mai scump ceas costă 100.000 de euro și un site cu haine (byEda).

Din întreaga sa activitate, Adelina Pestrițu a câștigat jumătatea de milion de euro.