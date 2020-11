Cristina Ich, dezvăluiri de senzație din relația cu fiul lui Victor Pițurcă. Cum se înțelege, de fapt, cu Alex

Cristina Ich, în vârstă de 33 de ani, a fost desemnată cel mai bun influencer din ţara noastră. Aceasta a fost invitată astăzi în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro Tv, unde a vorbit despre premiu, dar și despre relația pe care o are cu tatăl copilului ei, Alex Pițurcă.

Cristina Ich, dezvăluiri de senzație din relația cu fiul lui Victor Pițurcă

Cristina Ich a obținut cele mai multe voturi din partea publicului, primind premiul „Romanian Social Media Star of 2020”, în cadrul galei E! People’s Choice Awards. Aceasta a reuşit să le devanseze pe Alina Ceuşan (locul doi) şi Bianca Adam – Tequila (locul trei). Cristina Ich s-a simțit mândră de premiul obținut, despre care a spus în nenumărate ocazii că nu se aștepta. Cristina Ich a făcut însă dezvăluiri de senzație despre relația pe care o are cu Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă. Deși este extrem de secretoasă în ce privește viața personală, aceasta a dat din casă și a mărturisit un lucru de necrezut despre ea. Și anume, că este… ”enervantă” și o persoană foarte greu de suportat.

”Eu sunt enervantă rău”

”Eu sunt enervantă rău, nu stiu de ce sta cu mine, (n.red. Alex Pițurcă). Eu mi-as da una în cap, eu singura. E greu cu o moldoveanca si un oltean. Nu stiu, nu înțeleg”, a spus frumoasa Cristina Ich, spre surprinderea tuturor. În plus, Cristina Ich a mai recunoscut un fapt despre ea, și anume, că are o relație specială cu mama ei, de care este dependentă și acum, la 33 de ani. ”Eu sunt dependentă de mama. Eu dorm cu ea în pat”, a spus frumoasa vedetă.

Cât despre premiul obținut pentru performanța sa în online, Cristina Ich a declarat recent:

„Dacă îmi spunea cineva acum câţiva ani, că urmează să câştig la un moment dat un premiu internaţional şi să fiu alegerea publicului, nu aş fi crezut niciodată. Deşi, prin conţinutul meu din online, îmi doresc să educ generaţii, să ambiţionez şi să ofer încredere de sine femeilor, am înţeles că şi eu trebuie să lucrez la aceste aspecte, pentru că n-am avut destulă încredere să-mi imaginez că pot fi atât de apreciatăşi iubită. Am simţit toată susţinerea şi dragostea publicului, iar cuvintele ar fi prea sărace pentru a mulţumi îndeajuns. Odată cu acest premiu am realizat că munca mea din online merită tot efortul, iar pe viitor, promit sa vin cu proiecte tot mai mari pentru publicul meu. Mulţumesc People’s Choice Awards pentru această oportunitate şi experienţă frumoasă!”, a transmis Cristina ICH.