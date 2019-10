Prezentator de la B1 TV, dat afară din cauza lui Cumpănașu. Ce s-a întâmplat după cazul Caracal

Un prezentator de la B1 TV a fost dat afară din cauza unei legături mai vechi cu Alexandru Cumpănașu. Alex Ferariu a încetat colaborarea cu postul de televiziune după ce numele său a apărut în declarația de avere a candidatului la alegerile prezidențiale. Moderatorul TV l-a împrumutat cu suma de 300.000 de euro în anul 2015.

Prezentatorul B1 TV Alex Ferariu a fost dat afară din cauza lui Alexandru Cumpănașu

Conducerea postului de televiziune B1 TV a decis să îl scoată de pe post pe moderatorul Alex Ferariu, după ce numele lui a apărut în declarația de avere a candidatului la alegerile prezidențiale Alexandru Cumpănașu. Realizatorul TV l-a împumutat cu suma de 300.000 de euro în anul 2015, iar împrumutul a fost menționat de către Cumpănașu în declarația de avere pe care a trebuit să o facă publică în momentul în care a decis să candideze la președinția României.

Decizia suspendării lui Alex Ferariu a fost luată în urmă cu două săptămâni, iar de atunci jurnalistul nu a mai apărut pe post. Cele două părți au căzut de comun acord să înceteze colaborarea, iar jurnalistul a declarat că îi va fi foarte dor de foștii colegi.

„Respect decizia lor de a încheia colaborarea și singurul regret pe care îl am este că o să îmi fie dor de echipa de profesioniști cu care am lucrat. Nu vreau să comentez mai mult. Voi continua proiectele pe care le am. Printre acestea soluția de servicii online de tip Push Instruments”, a declarat Alex Ferariu pentru paginademedia.ro.

Alex Ferariu a mai lucrat la Fun Radio, Radio Z, Pro TV, Național FT, City FM, Antena 1 și Antena 3. A fost consilierul ministrului Economiei Alex Petrescu, vicepreședinte al Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, consilier Secretar de Stat la Ministerul Cercetării și Inovării și administrator rețea la departamentul comunicații Transelectrica.