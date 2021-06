Prezentatoarea TV care se va căsători vara aceasta. Singura condiție pe care o impune

Bat clopotele pentru una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Vedeta este gata să își pună pirostriile și se va ajunge în fața altarului la brațul bărbatului visurilor sale. Care este singura condiție pe care o impune și despre cine este vorba, de fapt.

Bucurie mare pentru vedeta de la Antena Stars. Se anunță o nuntă mare și fericită pentru celebra Nasrin Ameri. Prezentatoarea TV va spune cel mai important DA din viața ei în această vară.

După o relație de câțiva ani, Nasrin Ameri a decis să îmbrace rochia de mireasă după ce a fost cerută în căsătorie într-o locație spectaculoasă de către bărbatul care i-a furat inima pentru totdeauna.

Frumoasa brunetă a vorbit, în exclusivitate pentru TV Mania, cărora le-a împărtășit entuziasmul de a merge în fața altarului. Desigur, motivul pentru care Nasrin și iubitul ei nu s-au grăbit până acum a fost din cauza restricțiilor care au avut loc în perioada pandemiei de coronavirus.

Diva mărturisește că își dorește o nuntă ca în povești și o petrecere care să nu fie condiționată de reguli și măsuri de distanțare socială. Coprezentatoarea lui Dima Trofim de la Antena Stars spune că se va decide în următoarele zile dacă va lua sau nu hotărârea de a face cununia civilă în această vară:

Frumoasa Nasrin Ameri a mărturisit în luna decembrie a anului trecut că perioada pandemiei a avut un mare impact asupra ei, așa cum s-a întâmplat cu toată lumea. Prezentatoarea TV susține că multe lucruri s-au schimbat, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Nasrin susține că pandemia de coronavirus a fost o piatră de încercare pentru noi toți, dar bruneta nu și-a pierdut niciodată speranța că totul va fi bine, într-un final.

„A fost anul în care mi-am petrecut foarte mult timp cu familia. Anul în care am înțeles mai mult ca niciodată că dacă îi ai aproape pe oamenii pe care îi iubești, totul devine mai simplu (…) ”Și pe plan profesional am avut parte de schimbari, am învățat despre cât de important este să fii flexibil si agil. Cam așa aș rezuma acest an. Anul schimbarilor și al adaptarii”, spunea vedeta Antena Stars Nasrin Ameri.