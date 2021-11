Prezentatoarea TV care a încurcat traficul pentru o pizza la pachet. Fana lui Florin Cîțu, aroganță supremă FOTO EXCLUSIV

O prezentatoare TV din România a încurcat traficul din Capitală pentru o pizza la pachet. Despre ea se știe că este incisivă prin întrebările pe care le adresează invitaților, că emisiunea sa se bucură de multă vizibilitate și i-a adus multe premii media. Tot despre ea s-a scris și că ar fi o fană sau chiar o ”apropiată” a lui Florin Cîțu.

Prezentatoarea TV la care facem referire este Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Se pare că aceasta a reușit să cam încurce traficul în așteptarea unei pizza la pachet. Astfel, potrivit paparazzilor Impact.ro, frumoasa prezentatoare Denise Rifai, a fost surprinsă recent la cumpărături în Dorobanți. Denise Rifai, la fel de sexi și îmbrăcată ”până-n gât”, a trecut apoi pe la un celebru resturant, Picolo Mondo, acolo unde a așteptat în mașină o pizza comandată prin telefon.

Deși având în vedere silueta sa perfectă, nu ai putea zice despre Denise Rifai că consumă produse bogate în calorii. Se pare că aceasta a vrut să își facă pofta, însă a blocat o bandă de circulație până ce savuroasa pizza i-a fost livrată de către o angajată a acelui restaurant. Motiv pentru care șoferii nerăbdători au claxonat și au scăpat înjurături printre dinți…

Despre notorietatea lui Denise Rifai nu mai este cazul să amintim, fiind una dintre cele mai apreciate și prezentatoare de la noi, dovadă stând și premiile câștigate de-a lungul timpului. Însă despre Denise Rifai s-a spus și recent că ar fi chiar și ”prietena de taină” a lui Florin Cîțu. Iar despre dovezile ce stau la baza acestor spuse, EVZ a scris AICI. De altfel, ea i-a luat în mai multe rânduri ”apărarea” lui Florin Cîțu, fiind percepută și ca o ”fană” a sa.

Cât despre admirația pentru Florin Cîțu, pe care îl consideră ”un tip deștept”, Denise Rifai a precizat că l-a cunoscut și l-a apreciat încă dinainte ca el să intre în polică.

Despre Denise Rifai s-a exprimat însă recent și actorul Mihai Bendeac, elogiind însă în podcastul lui Cătălin Măruță calitățile fizice ale prezentatoarei de la Kanal D.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă! (…).”

”Pe cuvântul meu de onoare că este foarte serios. Tu știi că ea este crush-ul meu, ce mi-ar plăcea să o dezmierd! Dacă am zis că nu mai merg cinci ani de zile la interviu, nu merg.

Și i-am pus o singură condiție, îți jur pe ce am mai scump că nu glumesc. I-am zis că vin la interviu doar dacă se mărită cu mine. Mi-a zis da și facem cununia civilă la ora 12 și la ora 2 facem interviul”, a povestit Mihai Bendeac pe Instagram.