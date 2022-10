Prezentatoarea cunoscută din România care s-a iubit cu Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Puţini ştiu de această relaţie

Înainte de a deveni cunoscut în spațiul public ca „iubitul Elenei Udrea”, Adrian Alexandrov a bifat relații cu alte femei celebre din showbiz-ul de la noi din țară. Puțini știu cine este prezentatoarea cunoscută din România alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste.

Cu ce prezentatoare din România a avut o relație Adrian Alexandrov

În prezent, viața lui Adrian Alexandrov se împarte între creșterea fiicei sale, afaceri și lupta pentru a-și scoate partenera de viață din spatele gratiilor. Fiind absolvent al „London Academy of Media Film and TV Presenter”, a intrat sub lumina reflectoarelor înainte de a fi iubitul Elenei Udrea.

Până la relația cu fostul ministru al Turismului, Adrian Alexandrov s-a iubit cu o prezentatoare cunoscută din România. Este vorba despre Larisa Judele, gazda emisiunii „Viața dincolo de aparențe”. Ea și-a câștigat celebritatea ca participantă la show-ul „Puterea Dragostei” de la Kanal D.

Potrivit unor surse din apropierea prezentatoarei, ea și Alexandrov au rămas în relații bune și după despărțire.

„Larisa l-a iubit foarte mult pe Adrian Alexandrov, însă din păcate, povestea lor de iubire s-a sfârșit în urmă cu câțiva ani. Au avut o relație frumoasă, petreceau foarte mult timp împreună. Și acum păstrează legătura. Au rămas prieteni și se respectă. Acum este fericită, este fitoterapeut, îi merge foarte bine, deși în urmă cu câțiva ani a fost într-o depresie severă”, au declarat persoane din anturajul Larisei, potrivit Spynews.

„M-am trezit smucită, mi-a rupt geanta şi mi-a dat o palmă”

Deupă despărțirea de Adrian Alexandrov, Larisa Judele a avut parte de o experiență traumatizantă, când a fost atacată de fotbalistul Dacian Varga, iar martor la incidentul șocant ar fi fost cântăreața Maria Constantin. Prezentatoarea a povestit, la acea vreme, prin ce momente terifiante a trecut.