Previziunile sumbre ale lui Carmen Harra pentru toamna lui 2023. Ce ne așteaptă în următoarele luni

Carmen Harra a făcut noi previziuni despre toamna anului 2023. Se pare că aceasta nu se anunță a fi una prea bună mai ales din punct de vedere financiar. Prețurile vor continua să crească, iar oamenii vor întâmpina o serie de probleme.

Carmen Harra nu vine cu vești foarte bune pentru români. În următoarea perioadă, românii se vor confrunta cu probleme pe plan financiar, iar acest lucru va fi cauzat în special de scumpiri. De asemenea, aceasta a vorbit și despre personajele care vor fi în centrul atenției în luna septembrie. Este vorba, mai exact, de Vladimir Putin, Joe Biden și Regele Charles al III-lea.

Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta la final de an 2023. Dar per total vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință.Problemele materiale nu se pot rezolva pe parcursul acestei perioade. Vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să se scumpească. Și asta nu e ceva care se poate rezolva pe parcursul anului care vine. ”

Carmen Harra a atras atenția și asupra anului 2023, care este unul din ultimii 10 ani karmici. În cursul acestui an, ne putem aștepta la echilibru dar și la schimbare.

”Dar anul care vine are o forță, parcă o forță Divină neobișnuită. Atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma.

Sunt oameni pe parcursul acestei perioade care vom vedea că vor trece prin transformări uluitoare! Iată că așa cum am spus în 2021, 2022 atrage atenția asupra Reginei Angliei și asupra lui Putin. Toamna 2023 atrage atenția și asupra lui Putin, dar și asupra lui Biden, Regele Charles și asupra catolicismului. De aceea, din multe puncte de vedere este un timp de cotitură. Acest an a fost unul din ultimii 10 ani karmici. Are o semnificație majoră în evoluția noastră”, a spus Carmen Harra, relatează Ciao.ro.