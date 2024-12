Violeta Bănică, mesaj romantic pentru iubitul ei, la aniversarea unui an de relație. Ce le-a transmis Andreea Marin

Duminică a fost o zi cu multiple motive de sărbătoare pentru Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Pe lângă sărbătorirea zilei sale de naștere, Violeta a celebrat și un an de relație cu iubitul său, ocazie marcată cu o postare specială pe rețelele de socializare.

Violeta Bănică și iubitul ei au împlinit un an de relație

Violeta Bănică făcea public, în urmă cu aproape un an, faptul că are iubit. Adolescenta și partenerul ei au o relație discretă, însă din când în când, se afișează în ipostaze romantice în mediul online. Pe Instagram, Violeta a publicat recent o fotografie în care își sărută cu pasiune partenerul, însoțită de mesajul: „365 days of us” (365 de zile împreună).

Imaginea a atras rapid mii de aprecieri și comentarii, inclusiv unul emoționant din partea mamei sale, Andreea Marin. Vedeta le-a transmis celor doi un mesaj plin de iubire: „Vă iubesc, frumoșilor”. Dacă la început vedeta a fost reticentă și declara că la această vârstă este vorba despre prietenii, nu despre iubire, se pare că s-a obișnuit cu ideea că fiica ei are un partener.

Aceeași zi a fost încărcată de emoții pentru Andreea Marin, care a ținut să marcheze aniversarea Violetei printr-un mesaj public pentru fiica sa. Pe Facebook, „Zâna Surprizelor” a postat două fotografii superbe, dintre care una mamă-fiică, alături de o declarație emoționantă:

„Am inima plină, pentru că exiști, fata mea dragă și bună… La mulți ani, te iubesc și sunt lângă tine mereu! Mami”.

Andreea Marin, mândră de fiica ei

Fata Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică se pregătește să plece la studii în străinătate după terminarea liceului. Recent, Violeta a fost admisă la prestigioasa Universitate Cornell, în cadrul College of Arts and Sciences, un pas important în cariera academică a tinerei. Anunțul privind admiterea Violetei la universitatea americană a fost făcut tot de Andreea Marin, care a împărtășit emoțiile și mândria de mamă pe Instagram:

„Noaptea trecută, o mare bucurie mi-a umplut sufletul. Ana Violeta Bănică, copil drag, muncitor și cu inima bună, mulțumesc pentru pasiunea, efortul și dăruirea ta”.

Cu toate că momentul în care fiica sa va pleca în Statele Unite pentru a-și continua studiile este încărcat de emoție, Andreea Marin se declară fericită și încrezătoare în viitorul Violetei. Vedeta a menționat în trecut că fiica sa are o personalitate puternică, fiind un bun comunicator, organizată și plină de energie creativă.