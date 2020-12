Previziuni 2021: Anul Bivolului aduce succes, bani și sănătate. Ce se întâmplă cu zodiile

Care sunt previziunile pentru anul 2021? Cei care cred în astre și în traseul indicat de acestea pentru cele 12 zodii trebuie să știe ce urmează să vină în viața lor. Ce se va întâmpla în curând cu cele 12 semne ale horoscopului?

Previziuni 2021. Ce se întâmplă cu zodiile în noul an?

Relații și dragoste – Cele 12 semne vor avea parte de multe lucruri extreme care le vor fi de folos pe parcursul vieții. E important să le iei ca atare și să înveți fiecare lecție care îți iese în cale. Comunicarea în relațiile lor e foarte importantă și la majoritatea reprezintă un factor critic în acest an. Fă tot ce-ți stă în puteri pentru a putea menține relațiile bune și deschise. Anul Bivolului nu e unul încântător în comunicare, așa că încearcă în permanență să ai asta ca primul punct pe listă.

Gestionează cu tact orice apare în calea ta pe acest palier. Încearcă să fii tot timpul cât mai relaxat și să nu te gândești la obstacole ca fiind câte un capăt de țară. Vei putea să ieși la liman dacă ai mintea deschisă și o perspectivă luminoasă. Acesta se întrevede un an al stabilității, iar ceea ce-ți vei planifica pe toate planurile va fi de bun augur. Toată munca ta va da roade. Din păcate, astrele arată că nu e un an bun pentru începuturi de întreprinderi noi, dar e un an în care te bucuri de liniște și stabilitate pe celelalte planuri.

Pentru fiecare zodie în parte

Berbec – inima bună

Taurul – persistența

Gemenii – prudența

Rac – autodisciplina

Leu – dominarea

Fecioara – conservatorismul

Balanță – respactabilitatea

Scorpionul – pasiunea

Săgetătorul – energic

Capricorn – ezitare

Vărsător – umor

Peștii – sensibilitatea

Ce flori îți aduc noroc?

Florile care aduc noroc în Anul Bivolului – „Pe parcursul acestui an alegeți laleaua, floarea de cais și zorelele. Semnificația lalelei este iubirea perfectă. Simbolizează simțirea înaltă și conștiința propriei energii și a adevăratei intenții. Floarea de piersic reprezintă longevitatea. Aceste flori sunt recunoscute pentru aducerea unui bărbat în spațiul iubirii. În folclorul chinezesc, zorelele simbolizează îndrăgostiții care se văd într-o singură zi din fiecare an iar iubirea lor nu se sfârșește niciodată. Semințele de zorele sunt folosite în medicina chineză pentru a trata probleme la plămâni, rinichi și intestinul gros. Anul Bivolului e un an de gestionat bani. Pe parcursul anului apare o nevoie mai mare de a cheltui și nu e o perioada pentru lucruri ieftine. Iată de ce, e timpul pentru muncit din greu și pentru găsit soluții de echilibrarea bugetului. Nu ne mulțumim cu venituri mici, ne uităm după multiple căi de câștig”, arată astrocafe.ro.