Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, semnal de alarmă pentru ziua de 9 mai: „Războiul este la hotarul nostru”

Războiul din Ucraina durează de 70 de zile, timp în care mii de oameni nevinovați au murit din cauza ambițiilor teritoriale ale lui Vladimir Putin. În urmă cu câteva ore, președintele Republicii Moldova a transmis un mesaj de durere, pace, îngrijorare și, în același timp, speranță, către poporul său, dar și către Occident. Aceasta a povestit o întâmplare care a marcat-o profund și totodată a avertizat cetățenii despre pericolul care se află la graniță.

Președintele Republicii Moldove se arată tot mai îndurerat de catastofa umană care are loc la câțiva kilometri distanță de granița Moldovei. Maia Sandu a povestit despre o tânără jurnalistă din Ucraina, Vera Girich, de la Radio Europa Liberă, care a fost ucisă după ce blocul în care locuia a fost lovit de o rachetă comandată de armata lui Putin.

Tânăra a fost găsită a doua zi sub dărâmături. Ceea ce a afectat-o și mai profund pe Maia Sandu a fost faptul că, tânăra jurnalistă făcuse o solicitare de interviu pentru Președinția Republicii Moldova pentru a discuta despre războiul izbucnit în Ucraina, dar și despre pericolul extinderii către țările vecine, la care nu a mai apucat să-i răspundă.

„Săptămâna trecută am primit o solicitare de interviu de la o jurnalistă ucraineană. Nu am reușit să răspund. Două zile mai târziu, autoarea solicitării, Vira Hirici a fost găsită sub dărâmăturile casei sale din Kiev, după ce clădirea fusese lovită de o rachetă rusească.

O rachetă a lovit un bloc cu oameni pașnici și într-o frântură de secundă, prezentul și viitorul au devenit trecut. O moarte ce s-a așezat tristă și tăcută în șirul zecilor de mii de tragedii aduse de acest război devastator, dar și o moarte cu nume și chip concret ca probă de necontestat într-un dosar de crimă”, a transmis Maia Sandu.